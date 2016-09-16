Xiaomi Mi 4c загорелся и вызвал ожог третьей степени - Фото

На прошлой неделе мы писали о загоревшемся гигантском смартфоне Xiaomi Mi Max, который находился на зарядке и привел к пожару в квартире владельца. А теперь на китайском ресурсе Gizchina появилась информация о новом загоревшемся аппарате — им оказался Xiaomi Mi 4c.

По предоставленным фотографиям видно, что смартфон загорелся в заднем кармане владельца, который в тот момент находился на улице. Видно, что прохожие помогают ему справиться с огнем, но это не помогло мужчине получить ожог третьей степени.













http://gagadget.com/

