Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
IT-Индустрия
ИТ-Новости
15 сентября 16, 10:15
В ЕС будет бесплатный Wi-Fi в каждом населенном пункте
wifi
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Инвестиции в связь, новые сети и комплекс услуг в этой сфере позволит создать дополнительно 1,3 миллиона рабочих мест в Евросоюзе в ближайшее десятилетие

В каждом населенном пункте Евросоюза к 2020 году планируют обеспечить бесплатный доступ к беспроводному Интернету.

Об этом заявил 14 сентября глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время своего ежегодного выступления в Европейском парламенте, передает ZN.ua.

"Мы предлагаем сегодня оборудовать каждую европейскую деревню и каждый город бесплатным беспроводным доступом в Интернет вокруг главных центров общественной жизни к 2020 году", — сказал Юнкер.

Кроме того, к 2025 году в Евросоюзе планируют полностью развернуть систему пятого поколения мобильной связи — 5G, сказано в стенограмме его выступления, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

По словам Юнкера, инвестиции в связь, новые сети и комплекс услуг в этой сфере позволит создать дополнительно 1,3 миллиона рабочих мест в ближайшее десятилетие.
Delo
Ещё по теме:
Пришло время беспроводных коммуникаций
Количество WiFi-точек «Ого!» возростет до 2,2 тыс.
Застрявшие в аэропортах получат бесплатный WiFi от Skype
Пользователи сидят в Интернете за счет соседских WiFi-сетей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине запретят финансирование Россией СМИ
noimagee-commerce в Украине: Развитие и перспективы
noimageSeattle Tech Days: Перспективы украинского ИТ-рынка
noimageXiaomi Mi 4c загорелся и вызвал ожог третьей степени - Фото
noimageНовое обновление предотвратит взрывы Samsung Galaxy Note 7
Лента новостей
Загрузка...