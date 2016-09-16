В ЕС будет бесплатный Wi-Fi в каждом населенном пункте

В каждом населенном пункте Евросоюза к 2020 году планируют обеспечить бесплатный доступ к беспроводному Интернету.

Об этом заявил 14 сентября глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время своего ежегодного выступления в Европейском парламенте, передает ZN.ua.

"Мы предлагаем сегодня оборудовать каждую европейскую деревню и каждый город бесплатным беспроводным доступом в Интернет вокруг главных центров общественной жизни к 2020 году", — сказал Юнкер.

Кроме того, к 2025 году в Евросоюзе планируют полностью развернуть систему пятого поколения мобильной связи — 5G, сказано в стенограмме его выступления, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

По словам Юнкера, инвестиции в связь, новые сети и комплекс услуг в этой сфере позволит создать дополнительно 1,3 миллиона рабочих мест в ближайшее десятилетие.