Seattle Tech Days: Перспективы украинского ИТ-рынка

Америка открывает для себя украинский ИТ-бизнес. Так можно сформулировать главные результаты бизнес-форума Seattle Tech Days, который организовал ИТ-Комитет Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). В ходе мероприятия своим опытом, достижениями и прогнозами относительно развития ИТ-сектора поделились топ-менеджеры AOL, GlobalLogic, Google, KPMG, Luxoft, Microsoft, Sigma Software и ряда других компаний.





ИТ в Украине: клондайк для иностранных заказчиков





ИТ-сектор в Украине — одна из самых динамично развивающихся сфер бизнеса. Темпы его роста превышают показатели других отраслей экономики. В 2012 году вклад ИТ в экономику страны был на уровне доли в 0,8% от общего объема ВВП. В 2015 году показатель достиг уровня в 3% ВВП. При этом ожидается устойчивый рост этого сектора и в будущем. ИТ сейчас занимает третье место по вкладу в ВВП страны после металлургии и агросектора, и конкурирует с экспортом химических материалов, — такие данные озвучила Елена Минич, директор департамента инноваций и интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли Украины. По ее словам, ежегодно ИТ-сектор в стране растет на 25%, а за последние 10 лет он вырос в 10 раз.





Основной продукт украинского ИТ-сектора — это разработка программного обеспечения на заказ. Согласно опросов топ-менеджеров ведущих ИТ-компаний Украины, рост экспортной ИТ-индустрии составил 9% по результатам 2015 года. Основной риск, который видят партнеры из-за рубежа — политическая и экономическая нестабильность из-за событий на востоке страны.





По оценкам ведущих ИТ-ассоциаций, в том числе и ИТ-комитета ЕВА, объем услуг, предоставленных украинскими разработчиками зарубежным компаниям, достиг в 2015 году $2,3 млрд.





"ИТ индустрия Украины может быть конкурентоспособной во многих сегментах и нишах одновременно в контексте глобального роста хай тек, идет ли речь о создании продуктов либо о предоставлении сервисов. Важно выдерживать проверенную формулу — предоставлять лучший товар — качественный и инновационный. Украина может его создать, благодаря своему основному конкурентному преимуществу — человеческому капиталу, квалифицированным ИТ-специалистам, способным вести творческую деятельность и создавать инновации, двигать новую экономику вперед", — поясняет Владимир Бек, Глава ИТ-комитета EBA.





По словам Виталия Нужного, управляющего директора по Восточной Европе компании Luxoft Ukraine, при благоприятных условиях для развития отрасли, до 2020 года можно ожидать трехкратный рост ИТ-отрасли в Украине — до $7 млрд. К 2020 году доля ИТ-сектора в ВВП страны может достигнуть 5,7%. Количество рабочих мест только в ИТ-секторе до 2020 года может составить 180 тыс. человек, при этом более 400 тыс. рабочих мест будут созданы в других секторах экономики. По данным ассоциации NASSCOM, объединяющей более тысячи ИТ-компаний Индии, один новый ИТ-специалист создает до четырех дополнительных рабочих мест в смежных отраслях. Это соотношение работает и для Украины.





Украина — один из лидеров в списке стран, наиболее привлекательных в мире для заказа разработки программного обеспечения. По результатам 2015 года Украина заняла 24-е место в глобальном рейтинге самых привлекательных стран для разработки IT-решений (Global Services Location Index). У нашей страны есть целый ряд преимуществ для развития индустрии по разработке программного обеспечения на экспорт.





Основными заказчиками услуг украинских ИТ-компаний являются компании из США и Европы. Основными конкурентами Украинской ИТ-индустрии является Польша и Румыния. Поэтому в последнее время ИТ-отрасль Украины осень озабочена вопросом формирования своего имиджа за границей.





Seattle Tech Days: мировые ИТ-лидеры выбирают Украину





Одной из успешных инициатив по популяризации бренда Украины как флагмана ИТ-аутсорсинга и одного из европейских и мировых ИТ-центров стал бизнес-форум Seattle Tech Days. Целью мероприятия, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией в городе Сиэтл (США) 25 августа 2016 года, стало более тесное знакомство американского и мирового бизнес-сообщества с Украиной и украинским ИТ-сектором.





Выбор места можно объяснить тем, что Сиэтл готовится стать второй Кремниевой Долиной. В этом регионе активно открывают офисы крупнейшие ИТ-компании, в том числе Amazon, Boeing, Costco, Expedia, Microsoft, T-mobile. За первый квартал 2016 года ВВП штата Вашингтон, в котором расположен Сиэтл, вырос почти на 4%, при этом рост в 1% был достигнут за счет ИТ-сектора, — такие данные на форуме Seattle Tech Days озвучил Джозеф Вильямс, руководитель департамента экономики штата Вашингтон, США.





Благодаря таким мероприятиям у украинского ИТ-бизнеса есть возможность продемонстрировать свои компетенции, познакомиться с потенциальными заказчиками и бизнес-партнерами.





"Такие мероприятия по продвижению бренда Украины за рубежом, как Seattle Tech Days, являются одним из инструментов, с помощью которых мы имеем возможность привлекать в страну еще более масштабные и более интересные проекты. Это мотивирует людей работать в Украине и создавать интеллектуальный продукт, не выезжая из страны", — говорит Владимир Бек.





На Seattle Tech Days много говорили о потенциале Украины как технологического центра Восточной Европы. Несмотря на ряд сложностей (макроэкономическая нестабильность, отсутствие системы фискальной поддержки, отток специалистов из страны), рост ИТ-рынка в ближайшие годы не вызывает сомнений.





Ежегодно Украина готовит около 15 тысяч ИТ-специалистов. Мощный образовательный потенциал государства обеспечивается выпускниками, обладающими уникальными знаниями и узкой специализацией. "Если к этому добавить низкую стоимость жизни и ведения бизнеса в Восточной Европе, можно получить набор выгод для американских компаний, которые будут заинтересованы передавать разработку высокотехнологичных проектов в Украину", — так на Seattle Tech Days оценил потенциал Украины Патрик Коркоран, директор по внешним связам и работе с аналитиками компании Luxoft.





Брэд Белл, генеральный менеджер по облачным технологиям и инфраструктуре в Microsoft считает, что одним из преимуществ Украины должно стать наличие лидеров, которые смогут управлять глобальными командами, члены которых работают в разных часовых поясах: "ИТ-компании должны уметь привлекать специалистов из разных географических регионов. Но если люди не привыкли работать удаленно, они вряд ли смогут в полной мере выразить себя в современной среде, им трудно будет быть продуктивными. Для меня, например, не имеет значения, где вы живете. До тех пор, пока у нас есть контракт и отлаженная система взаимодействия, позволяющая добиться результата".





Украинское ИТ — на орбите интересов США и стран Европы





Развитие мировой ИТ-отрасли, в том числе американского ИТ-сектора, может привести к дефициту ИТ-специалистов в США. Ария Барирани, Директор по маркетингу компании GlobalLogic отмечает, что "спрос на ИТ-таланты в США уже в ближайшие годы достигнет показателя в 5 млн инженеров. Однако в течение этих пяти лет США сможет подготовить только 500 тысяч специалистов, в результате чего на рынке труда образуется значительный дефицит. А такие страны как Украина смогут восполнить этот пробел".





Украина может стать серьезным игроком на рынке стран, которые готовят высококвалифицированных кадров для ИТ-индустрии. Причем конкуренция между странами за специалистов будет довольно высокой в ближайшие годы. По словам первого вице-президента AOL Майкла Хаймана, "сегодня в США работает около 3,6 млн разработчиков программного обеспечения, еще 18 млн работают за границей… Успех проекта зависит от уровня подготовки каждого члена команды. Поэтому я трачу много времени на то, чтобы собрать лучшие таланты в свою компанию".





Высокотехнологический рост для Украины: рецепт успеха





Украинский ИТ-бизнес может быть более успешным и расти быстрыми темпами, получать больше количество заказов от зарубежных клиентов. Но для этого необходимо следовать определенной стратегии, которая и станет фундаментом для роста ИТ-бизнеса. Прозрачные и понятные правила игры и их соблюдение всеми государственными и регулирующими органами — это первый "must have". Традиционно высокий уровень образования должен идти в ногу с развитием технологий. С каждым годом должен уменьшаться разрыв между уровнем выпускников и требованиями, которые предъявляет рынок — это второй важный шаг. Многое уже предпринимается со стороны самих ИТ-компаний.





"Мастер-классы и стажировки, поддержка перспективных студентов и выделение целевых степендий и грантов — это то, что многие компании делают уже сегодня. А Sigma Software развитие молодых талантов держит в особом фокусе", — поделился опытом Валерий Красовский, генеральный директор компании Sigma Software.





Соблюдение прав на интеллектуальную собственность, работающая налоговая система, государственная поддержка ИТ и индустрии стартапов — дополнительные шаги на пути к успеху ИТ-отрасли





Между тем, существуют и другие направления развития ИТ-сферы, кроме разработки ПО на заказ. Большое количество квалифицированных ИТ-специалистов и государственная поддержка могут стать основой развития также продуктовых компаний и ИТ-стартапов, превратив тем самым Украину в технологический инновационный центр Европы.



