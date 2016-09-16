e-commerce в Украине: Развитие и перспективы

Интернет-торговля — один из самых быстрорастущих секторов украинской экономики. Более того, это один из тех немногих рынков, которому кризис пошел только на пользу — стремясь минимизировать затраты на аренду, производители все активнее открывали свои представительства в Сети.

По данным Украинской ассоциации директ-маркетинга, 17% пользователей UAнета (3,7 млн) делали покупки в интернет-магазинах в 2015 году. При этом в прошлом году наблюдался колоссальный рост мобильного трафика — у некоторых интернет-магазинов процент покупки с мобильных телефонов и планшетов достигал 40%.

Наибольшим спросом среди украинцев в Сети пользуются товары в категориях "Электроника и бытовая техника" и Fashion.

Если же говорить о портрете пользователя сайтов e-commerce, это, как правило, молодые, образованные интернет-пользователи преимущественно из городов. Более половины — это люди в возрасте от 14 до 34 лет, также почти 50% — с высшим образованием.

При этом возможности для роста колоссальные, ведь сегодня доля электронной коммерции в структуре розничной торговли Украины лишь немного превышает 2%. Для сравнения, в Германии — около 12%, США — 13%, в Великобритании — 15%. Это значит, что стратегической целью развития не только крупных, но и средних ритейлеров будет открытие и совершенствование собственных интернет-магазинов, которые, ко всему прочему, должны быть mobile-friendly.

Электронная коммерция в Украине





Как вы оцениваете развитие сферы e-commerce за годы независимости Украины? Какие основные этапы этого развития вы могли бы выделить?

Три фактора толкают электронную коммерцию вперед — платежные системы, логистика и само проникновение интернета. В 1990-х в Украине про e-commerce говорить было рано: интернет только начал набирать популярность. В 1993-м году появилась мобильная связь, но все было дорого, даже dial-up, просто телефонная линия по дозвону, была не доступна обычным людям.

Начальный этап развития e-commerce приходится на 2000-2005 годы — тогда началось бурное развитие интернета, подешевело коммуникационное оборудование. И появились предприниматели, которые смогли клонировать международный опыт — преимущественно известные штатовские проекты.

Как раз тогда появилась "Новая почта" — сейчас лидер курьерской службы в Украине, и "Розетка" — инернет-магазин, который стал лидером по продаже электроники, а сейчас работает как маркетплейс, Fotos.ua. Успеху многочисленных страт-апов сопутствовали интуиция и везение: ведь не было ни знаний, не опыта. Рождалось много интернет-магазинов, но до нашего времени дожили единицы.

Следующий этап развития e-commerce — 2005-2008 годы. В это время экономика Украины была на подъеме и было легко привлекать инвестиции.

Шло бурное развитие операторов связи — высокоскоростные оптические сети, IP, IP/MPLS, Data-центры и т. д. Росла девальвации гривни.

Как вы считаете, на сегодняшний день, на какой стадии развития находится украинский e-commerce, если сравнивать с мировым рынком? Интересен ли он западным инвесторам?

По моей оценке, по развитию электронной коммерции Украина отстает от мирового лидера США на 10 лет, от Турции или России — на три года. В Украине проникновение e-commerce-розницы в общую розницу в 10 раз меньше, чем в Восточной Европе. Там этот показатель составляет 3%, а в Украине — 0,3%. Причем в Восточной Европе доля e-commerce в рознице в 2,5 раз меньше мировой.

Проникновение электронной коммерции в общей рознице в мире составляет 7,4 % (около $2 триллионов) и до 2020 года удвоиться (ожидается 14,4%). И здесь лидирует США — $400 млрд.

По количеству заказов/посылок, проданных через интернет-магазины, мы тоже серьезно отстаем. В Германии, например, приходится по 7 посылок на человека в месяц. Это чуть ли не в 100 раз больше, чем в Украине. У нас, по моим подсчетам, около 0,1 посылки в месяц на человека.

В Украине нет проектов, сопоставимых с мировыми. У нашего лидера е-коммерса "Розетки" до девальвации годовой оборот был $350-400 млн против $106 млрд Amazon с его идеями доставки посылок дронами или Amazon Fresh на базе Big Data. Это пропасть.

Что до ситуации с инвестициями, то международные инвесторы хотят инвестировать в сильные рынки. Naspers, один из топ-10 мировых интернет-холдингов, зашел в Украину в 2011, купив Slando (теперь OLX.ua) за $29 млн. Он же инвестировал в modnaKasta, Prom, Aukro, PayU, Vcene.

Сейчас в большинстве украинских проектов есть иностранные инвестиции.

Деньги в украинскую e-commerce под инвестиции дают. Но надо быть очень привлекательным, чтобы стать интересным для стратегов. В основном сейчас инвестируют бизнес-ангелы и венчурные фонды. Они хотят заработать много и быстро на начальных раундах. Мультипликатор желания у ангела — от десяти и выше. Если ангел дает сто тысяч, его желание на протяжении нескольких лет получить миллионы. Если аукцион. Если они возьмутся за модель e-commerce в Украине, то у них такой ценности, как создать интернет-холдинг, не будет. Они создадут свой филиал — е-Bay-Украина или что-то похожее.

Стратеги заходят сейчас или в что-то очень крутое, или делают низкорисковые инвестиции, или ждут, когда зайдет венчур, а они понаблюдают, как у него пойдут дела.

По какому пути должен развиваться рынок в ближайшие 5 лет, чтобы продолжить свой рост?

Тяжелые кризисные ситуации часто дают прорывы. Так и 2014 год дал серьезную возможность роста. Модели электронной коммерции в Украине сильно трансформировались. Сейчас очень многие работают с дисконтом, появились торговля бу вещами, флеш-сейл, распродажа. Например, modnaKasta после 2014-го года выросла в три раза по сравнению со своими лучшими показателями.

В целом по рынку прорыва в деньгах нет, но прорыв в пользовании — есть. Люди покупают в целом больше, но стараются купить дешевле, так как покупательная способность упала. Это видно по количеству посылок в сильных проектах — их не стало меньше, но уменьшился средний чек в валюте.

У массового покупателя пользуется огромной популярностью все, что связано с возможностью купить, как можно дешевле, хороший товар. Интернет-магазины дают ему возможность выбирать среди всех поставщиков, что существуют в интернете. А когда у покупателя есть выбор, то и цена кажется ему справедливой. Кроме того, он может быстро оценить, адекватную ли цену за товар платит — доступ к другому предложению на уровне щелчка.

Если еще до недавнего времени была тенденция "выбираю в интернете — покупаю в оффлайне", то сегодня она изменилась на "выбираю в интернете — покупаю в интернете".

Следом за лидирующими сегментами электронной коммерции, одеждой и электроникой, следует ожидать, что в ближайшее время немалую долю займут такие сегменты, как авто-мото, продукты и промышленные товары.

Модели надо масштабировать, чтобы избежать форс-мажора. Должна быть диверсификация. Никто не мешает на определенном этапе выйти на другой рынок. Но чтобы масштабировать модель на другие страны, необходимы более высокие затраты на старте, чем в Украине — у нас дешевле онлайн-маркетинг и меньше зарплаты.









Дмитрий Федорук, партнер Редклифф Партнерз









Какие виды сделок при участии компаний сектора e-commerce проходят чаще всего?





Рынок электронной коммерции в Украине в последние несколько лет показывает стабильный рост. Поэтому сейчас для этого рынка характерны транзакции, связанные с привлечением инвестиций, внешнего финансирования и расширения операционной деятельности на рынки других стран, в частности на рынок ЕС. Ярким примером является недавнее решение Horizon Capital инвестировать в бизнес крупнейшего интернет-ритейлера Rozetka.ua.





Ряд инвестиционных фондов, включая фонды прямых инвестиций, венчурные инвест-фонды систематично отслеживают деятельность украинских компаний сектора, рассматривают новые перспективные проекты для инвестирования.





Среди факторов, которые способствуют развитию сектора, также можно назвать рост числа пользователей мобильного интернета в Украине и развитие локальных и международных сервисов курьерской доставки.





Как вы оцениваете нормативно-правовое регулирование отрасли?





Профильный закон "Об электронной коммерции" был принят относительно недавно — 3 сентября 2015 года. До этого довольно долгое время возможности роста на украинском рынке электронной торговли были существенно ограничены.





Так, одной из наиболее обсуждаемых в связи с этим проблем была фактическая невозможность для украинских интернет-магазинов осуществлять сделки с зарубежными клиентами. Согласно законодательству, действующему до вступления в силу профильного закона, подобные операции подпадали под определение "внешнеэкономической деятельности". Это, в свою очередь, требовало от компаний, осуществляющих продажу товаров за границу, соблюдения довольно жестких требований относительно документооборота.





Так, например, существовало требование исключительно письменного оформления договора купли-продажи при совершении внешнеэкономической сделки. Подобное требование фактически перечеркивало основное конкурентное преимущество электронной торговли по сравнению с торговлей "физической" — быстроту и удобство.





Существуют ли регуляторные стимулы в отрасли?





Основным регуляторным стимулом стало принятие закона "Об электронной коммерции". Благодаря ему, в частности, стало возможным заключать договоры электронными средствами, а вести бизнес с зарубежными клиентами для украинских ритейлеров стало существенно проще. Таким образом, это заложило одну из наиболее мощных предпосылок для дальнейшего роста рынка электронной торговли.





Каковы основные регуляторные барьеры в отрасли?





Несмотря на ликвидацию законом "Об электронной коммерции" общей правовой неопределенности и основных регуляторных барьеров на пути развития рынка электронного ритейла, электронная торговля отдельными видами услуг в Украине подлежит специальному регулированию. Так, например, закон "Об электронной коммерции" не применяется к предоставлению банковских услуг, использованию электронных денег, денежным переводам.





Предоставление банковских услуг в электронном формате, например, регулируется, помимо общих правил закона "О банках и банковской деятельности", также многочисленными нормативно-правовыми актами Национального банка. Не углубляясь в детали регулирования, сам факт наличия множества регуляторных актов в отрасли существенно усложняет оценку рисков для компаний. Более того, на услуги, предоставление которых регулируется специальным законодательством, правила закона "Об электронной коммерции" распространяются лишь в той мере, в какой это не противоречит требованиям соответствующих специальных актов. Так, например, заключить договор страхования посредством электронной подписи, согласно страховому законодательству, по-прежнему невозможно.





Наиболее серьезные правовые риски для компаний отрасли это…





…нарушения законодательных требований в сфере комплаенса, в частности несоблюдение налогового и таможенного законодательства, нарушение требований НБУ к осуществлению валютных расчетов в случае торговли с зарубежными клиентами, неэффективное структурирование внешних инвестиций.