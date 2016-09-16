e-commerce в Украине: Развитие и перспективы

Интернет-торговля — один из самых быстрорастущих секторов украинской экономики. Более того, это один из тех немногих рынков, которому кризис пошел только на пользу — стремясь минимизировать затраты на аренду, производители все активнее открывали свои представительства в Сети.
По данным Украинской ассоциации директ-маркетинга, 17% пользователей UAнета (3,7 млн) делали покупки в интернет-магазинах в 2015 году. При этом в прошлом году наблюдался колоссальный рост мобильного трафика — у некоторых интернет-магазинов процент покупки с мобильных телефонов и планшетов достигал 40%.
Наибольшим спросом среди украинцев в Сети пользуются товары в категориях "Электроника и бытовая техника" и Fashion.
Если же говорить о портрете пользователя сайтов e-commerce, это, как правило, молодые, образованные интернет-пользователи преимущественно из городов. Более половины — это люди в возрасте от 14 до 34 лет, также почти 50% — с высшим образованием.
При этом возможности для роста колоссальные, ведь сегодня доля электронной коммерции в структуре розничной торговли Украины лишь немного превышает 2%. Для сравнения, в Германии — около 12%, США — 13%, в Великобритании — 15%. Это значит, что стратегической целью развития не только крупных, но и средних ритейлеров будет открытие и совершенствование собственных интернет-магазинов, которые, ко всему прочему, должны быть mobile-friendly.
Электронная коммерция в Украине
Сергей Орлов, предприниматель, работал в "CDMA Украина" и "S&T Украина", экс-партнер modnaKasta, сейчас вместе с Олегом Скрипниченко развивает новый проект eTachki — площадку по продаже б/у авто
Как вы оцениваете развитие сферы e-commerce за годы независимости Украины? Какие основные этапы этого развития вы могли бы выделить?
Три фактора толкают электронную коммерцию вперед — платежные системы, логистика и само проникновение интернета. В 1990-х в Украине про e-commerce говорить было рано: интернет только начал набирать популярность. В 1993-м году появилась мобильная связь, но все было дорого, даже dial-up, просто телефонная линия по дозвону, была не доступна обычным людям.
Начальный этап развития e-commerce приходится на 2000-2005 годы — тогда началось бурное развитие интернета, подешевело коммуникационное оборудование. И появились предприниматели, которые смогли клонировать международный опыт — преимущественно известные штатовские проекты.
Как раз тогда появилась "Новая почта" — сейчас лидер курьерской службы в Украине, и "Розетка" — инернет-магазин, который стал лидером по продаже электроники, а сейчас работает как маркетплейс, Fotos.ua. Успеху многочисленных страт-апов сопутствовали интуиция и везение: ведь не было ни знаний, не опыта. Рождалось много интернет-магазинов, но до нашего времени дожили единицы.
Следующий этап развития e-commerce — 2005-2008 годы. В это время экономика Украины была на подъеме и было легко привлекать инвестиции.
Шло бурное развитие операторов связи — высокоскоростные оптические сети, IP, IP/MPLS, Data-центры и т. д. Росла девальвации гривни.
Как вы считаете, на сегодняшний день, на какой стадии развития находится украинский e-commerce, если сравнивать с мировым рынком? Интересен ли он западным инвесторам?
По моей оценке, по развитию электронной коммерции Украина отстает от мирового лидера США на 10 лет, от Турции или России — на три года. В Украине проникновение e-commerce-розницы в общую розницу в 10 раз меньше, чем в Восточной Европе. Там этот показатель составляет 3%, а в Украине — 0,3%. Причем в Восточной Европе доля e-commerce в рознице в 2,5 раз меньше мировой.
Проникновение электронной коммерции в общей рознице в мире составляет 7,4 % (около $2 триллионов) и до 2020 года удвоиться (ожидается 14,4%). И здесь лидирует США — $400 млрд.
По количеству заказов/посылок, проданных через интернет-магазины, мы тоже серьезно отстаем. В Германии, например, приходится по 7 посылок на человека в месяц. Это чуть ли не в 100 раз больше, чем в Украине. У нас, по моим подсчетам, около 0,1 посылки в месяц на человека.
В Украине нет проектов, сопоставимых с мировыми. У нашего лидера е-коммерса "Розетки" до девальвации годовой оборот был $350-400 млн против $106 млрд Amazon с его идеями доставки посылок дронами или Amazon Fresh на базе Big Data. Это пропасть.
Что до ситуации с инвестициями, то международные инвесторы хотят инвестировать в сильные рынки. Naspers, один из топ-10 мировых интернет-холдингов, зашел в Украину в 2011, купив Slando (теперь OLX.ua) за $29 млн. Он же инвестировал в modnaKasta, Prom, Aukro, PayU, Vcene.
Сейчас в большинстве украинских проектов есть иностранные инвестиции.
Деньги в украинскую e-commerce под инвестиции дают. Но надо быть очень привлекательным, чтобы стать интересным для стратегов. В основном сейчас инвестируют бизнес-ангелы и венчурные фонды. Они хотят заработать много и быстро на начальных раундах. Мультипликатор желания у ангела — от десяти и выше. Если ангел дает сто тысяч, его желание на протяжении нескольких лет получить миллионы. Если аукцион. Если они возьмутся за модель e-commerce в Украине, то у них такой ценности, как создать интернет-холдинг, не будет. Они создадут свой филиал — е-Bay-Украина или что-то похожее.
Стратеги заходят сейчас или в что-то очень крутое, или делают низкорисковые инвестиции, или ждут, когда зайдет венчур, а они понаблюдают, как у него пойдут дела.
По какому пути должен развиваться рынок в ближайшие 5 лет, чтобы продолжить свой рост?
Тяжелые кризисные ситуации часто дают прорывы. Так и 2014 год дал серьезную возможность роста. Модели электронной коммерции в Украине сильно трансформировались. Сейчас очень многие работают с дисконтом, появились торговля бу вещами, флеш-сейл, распродажа. Например, modnaKasta после 2014-го года выросла в три раза по сравнению со своими лучшими показателями.
В целом по рынку прорыва в деньгах нет, но прорыв в пользовании — есть. Люди покупают в целом больше, но стараются купить дешевле, так как покупательная способность упала. Это видно по количеству посылок в сильных проектах — их не стало меньше, но уменьшился средний чек в валюте.
У массового покупателя пользуется огромной популярностью все, что связано с возможностью купить, как можно дешевле, хороший товар. Интернет-магазины дают ему возможность выбирать среди всех поставщиков, что существуют в интернете. А когда у покупателя есть выбор, то и цена кажется ему справедливой. Кроме того, он может быстро оценить, адекватную ли цену за товар платит — доступ к другому предложению на уровне щелчка.
Если еще до недавнего времени была тенденция "выбираю в интернете — покупаю в оффлайне", то сегодня она изменилась на "выбираю в интернете — покупаю в интернете".
Следом за лидирующими сегментами электронной коммерции, одеждой и электроникой, следует ожидать, что в ближайшее время немалую долю займут такие сегменты, как авто-мото, продукты и промышленные товары.