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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 сентября 16, 15:44
В Украине запретят финансирование Россией СМИ
СМИ,ТВ,
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Нардепы готовят проект закона для вывода российского информпродукта из квот европейского.
Нардепы готовят проект закона для вывода российского информпродукта из квот европейского.

В Верховной Раде готовят запрет на финансирование украинских СМИ Россией. Об этом на ток-шоу Право на владу на 1+1  заявила глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

По ее словам, нардепы готовят соответствующий проект закона.

"Если говорить о том, что было сделано, то Комитетом и нардепами приняты законопроекты, которые выводят российский информпродукт из квот европейского, которые запрещают российские сериалы, пропагандирующие государство-агрессор, которые вводят украинский язык в радиоэфир, и это все форматы защиты", - сообщила Сюмар.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 сентября в Киеве подожгли офис телеканала Интер. Противники вещателя считают его "рупором Кремля".
Korrespondent
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