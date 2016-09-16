В Украине запретят финансирование Россией СМИ

В Верховной Раде готовят запрет на финансирование украинских СМИ Россией. Об этом на ток-шоу Право на владу на 1+1 заявила глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

По ее словам, нардепы готовят соответствующий проект закона.

"Если говорить о том, что было сделано, то Комитетом и нардепами приняты законопроекты, которые выводят российский информпродукт из квот европейского, которые запрещают российские сериалы, пропагандирующие государство-агрессор, которые вводят украинский язык в радиоэфир, и это все форматы защиты", - сообщила Сюмар.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 сентября в Киеве подожгли офис телеканала Интер. Противники вещателя считают его "рупором Кремля".