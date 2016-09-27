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IT-Индустрия
ИТ-Новости
26 сентября 16, 13:09
Грядет анонс новой единой ОС от Google
Google,Andromeda
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Вот уже около года в Сети продолжают говорить о том, что Google должна объявить о слиянии Android и Chrome OS в единую операционную систему, которая будет работать на смартфонах, планшетах и даже компьютерах.
Вполне возможно, анонс ее состоится 4 октября 2016 в ходе пресс-конференции, на которой также будут представлены смартфоны Google Pixel и другие аппаратные новинки компании.

Старший вице-президент Android и Chrome OS Хироси Локхаймер (Hiroshi Lockheimer) на своей страничке в социальной сети Twitter сообщил о том, что по мере приближения 4 октября у него появляется те же самые чувства, которые он испытывал 8 лет назад при анонсе первой версии операционной системы Android.

Android Police утверждает, что на мероприятии ожидается анонс, который затмит смартфоны Google Pixel. Источник добавляет, что новая операционная система проходит под кодовым названием Andromeda.

Источники полагают, что объединение Android и Chrome OS в одну операционную систему состоится только в следующем году, потому как совсем недавно вышла Android 7.0 Nougat.

http://www.ixbt.com/
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