Apple чистит App Store от старых приложений

Из магазина ПО для iPhone, iPod touch и iPad удалят все приложения, которые давно не обновлялись, не поддерживают актуальное ПО или неисправно работают – так называемые «зомби-приложения». В рассылке Apple говорится о том, что у разработчиков есть 30 дней на выпуск обновлений. По истечении этого срока, программы исчезнут из официального онлайн-каталога. Несмотря на удаление, пользователи смогут пользоваться ранее установленным приложением, но уже не смогут его переустановить.

В компании отметили, что названия удаленных из App Store приложений будут оставаться за их владельцами и они смогут загрузить под ними обновленные программы. В Apple подчеркнули, что удаление ПО не повлияет на его функциональность.

Чистка будет проводиться в несколько этапов, первый из них начался 7 сентября 2016 года. Сейчас под раздачу попали приложения, которые не соответствуют политике компании и которые не запускаются на современных версиях iOS.

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