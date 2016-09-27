Xiaomi представила Mi5S и Mi5S Plus с двойной камерой - Фото

Xiaomi Mi5S получил полностью металлическую оболочку, производительный процессор Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,4 ГГц и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Sense ID. Биометрический модуль расположен на передней панели под стеклом и позволяет разблокировать смартфон даже грязными и мокрыми руками.





У Xiaomi Mi5S – 5,15-дюймовый дисплей Full HD, покрытый стеклом Gorilla Glass 4 и определяющий силу нажатия, 16-мегапиксельная основная камера (сенсор Sony IMX298, f/2.0, OIS, светодиодная вспышка, фазовый автофокус, сапфировое стекло), 8-мегапиксельный фронтальный модуль (f/2.0), а также аккумулятор на 3400 мАч с возможностью быстрой зарядки. Графический ускоритель в смартфоне — Adreno 530.





Смартфон оборудован 3,5-мм разъемом для подключения наушников и портом USB-C для зарядки и синхронизации. Новинка поступит в продажу с тремя вариантами флеш-памяти — 32, 64 и 128 ГБ и двумя вариантами оперативной памяти — 4 и 6 ГБ.





Xiaomi Mi5S с объемом памяти 64 ГБ обойдется в 300 долларов, на 128 ГБ — в 345 долларов.





Что касается Xiaomi Mi5S Plus, то в смартфоне установлен 5,7-дюймовый экран с разрешением 1920×1080, но силу нажатия он не распознает. Чипсет Snapdragon 821 разогнали до 2.35 ГГц, оперативной памяти 4 или 6 ГБ, встроенной — 64 или 128 ГБ соответственно. Карты памяти не поддерживаются, только две SIM-карты.





Смартфон получил фронтальную камеру на 4 мегапикселей с большими пикселями размером 2 мкм (как у Mi5S), а на тыльной стороне корпуса разместились сразу два объектива. В основной камере используются 13-мегапиксельные сенсоры Sony, один из которых делает только черно-белые снимки. За автономность планшетофона отвечает аккумулятор на 3800 мАч.





Цена Xiaomi Mi5S Plus составляет 345 долларов за вариант на 4/64 ГБ и 390 долларов за топовую модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.





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