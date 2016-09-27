Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
28.93
USD
25.82
RUB
0.40
EUR
29.37
USD
26.10
RUB
0.41
IT-Индустрия
ИТ-Новости
27 сентября 16, 17:27
Владелец 112 канала Подщипков просит убежища в Австрии
Подщипков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нардеп Онищенко пообещал помочь владельцу телеканала Подщипкову.
Нардеп Онищенко пообещал помочь владельцу телеканала Подщипкову.

Акционер телеканала 112 Украина Андрей Подщипков после сообщений о переговорах по продаже канала президенту Украины Петру Порошенко попросил политического убежища в Австрии.

Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине, ссылаясь на собственные источники в СБУ. 

По информации издания, помощь в получении убежища ему предложил народный депутат Александр Онищенко, покинувший Украину еще в июле.

"Взамен Подщипков должен поддержать Онищенко в PR кампании по созданию образа преследуемого украинской властью", – процитировало издание своего собеседника в СБУ.

Ранее нардеп Онищенко заявил, что Петр Порошенко пытался купить канал 112. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Apple - 40 лет: 40 фактов о самой дорогой компании мира
Поисковик "Спутник" меняет стратегию своего развития
В Украине запретили еще девять российских телеканалов
Microsoft представила облачный сервис Microsoft Dynamics 365
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Xiaomi представила Mi5S и Mi5S Plus с двойной камерой - Фото
noimageApple чистит App Store от старых приложений
noimageГрядет анонс новой единой ОС от Google
noimageВ Украине дорожает телефонная связь
noimage4G-связь: в Украине начинаются бои без правил
Лента новостей
Загрузка...