Владелец 112 канала Подщипков просит убежища в Австрии

Акционер телеканала 112 Украина Андрей Подщипков после сообщений о переговорах по продаже канала президенту Украины Петру Порошенко попросил политического убежища в Австрии.

Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине, ссылаясь на собственные источники в СБУ.

По информации издания, помощь в получении убежища ему предложил народный депутат Александр Онищенко, покинувший Украину еще в июле.

"Взамен Подщипков должен поддержать Онищенко в PR кампании по созданию образа преследуемого украинской властью", – процитировало издание своего собеседника в СБУ.

Ранее нардеп Онищенко заявил, что Петр Порошенко пытался купить канал 112.