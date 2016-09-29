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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 сентября 16, 15:35
Apple готовит выпуск iPhone 8 на следующий год
iPhone 8
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Сотрудник Apple рассказал журналистам подробности о работе над новым смартфоном Apple, который предположительно получит название iPhone 8.
По словам работника израильского офиса компании, Apple планирует отказаться от промежуточной модели iPhone 7s. Его коллеги работают над радикальным редизайном гаджета, и поэтому он получит название iPhone 8. В частности, инженеры планируют избавиться от рамок вокруг дисплея, сообщает Business Insider.

При этом другие сотрудники офиса отказались уточнять, над какими проектами они работают, а охранник отогнал журналистов от здания. Знакомый с несколькими работниками компании инженер из Cisco отметил, что в Израиле Apple занимается «железом».

По данным MacRumors, новый смартфон от Apple выйдет в 2017 году и будет полностью сделан из стекла. Он получит безрамочный экран, а датчик отпечатков пальцев, динамик и фронтальная камера будут вмонтированы в дисплей.

В начале сентября Apple представила новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Гаджеты получили закругленный корпус из стекла и алюминия, а также переработанную кнопку Home с распознаванием силы нажатия и Taptic Engine. Смартфоны имеют два динамика и защиту от воды и пыли по стандарту IP 67. При этом устройства лишились 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Теперь они подсоединяются через порт Lightning.

http://www.km.ru/

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