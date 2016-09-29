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29 сентября 16, 17:45
В Украине запрещены еще три канала РФ
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Под запрет попали детский, комедийный и спортивный канал.
Под запрет попали детский, комедийный и спортивный канал.

В Украине запретили три российских канала - детский канал Карусель, комедийный канал Comedy TV и спортивный канал Наш футбол, сообщает пресс-служба Нацсовета.

Детский канал запретили из-за размещения коммерческой рекламы, что является нарушением требований закона о рекламе, а также из-за того, что в рубрике Погода программы "С добрым утром, малыши!" зафиксировали карту России с аннексированным Крымом.

На телеканале Наш футбол также зафиксировали размещение коммерческой рекламы, это нарушение, "поскольку трансляция рекламы в передачах иностранных телерадиоорганизаций, которые не подпадают под юрисдикцию государств – членов Европейского Союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, запрещена".

Причиной для изъятия телеканала Соmedy TV стало то, что он не вещает еще с 1 сентября 2014 года.

Ранее в этом месяце в Украине запретили шесть российских фильмов. Также планируется, что российские сериалы заменят корейскими.

Кроме того, Нацсовет создал санкционный список российских СМИ.
Korrespondent
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