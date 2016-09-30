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IT-Индустрия
ИТ-Новости
30 сентября 16, 11:25
Samsung заявила об опасности своих стиральных машин
Samsung
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Речь идет о машинах с вертикальной загрузкой, выпущенных с марта 2011 года по апрель 2016 года, но конкретная модель не называется.
Компания Samsung Electronics признала проблемы с системой безопасности, сообщают на BBC.

На этот раз речь идет не о смартфонах Note 7, а о некоторых моделях стиральных машин компании.

Сейчас компания обсуждает риски использования этой бытовой техники с представителями Комиссии США по безопасности потребительских товаров.

Комиссия заявила об опасности использования стиральных машин Samsung после сообщений нескольких покупателей о взрывах этих бытовых автоматов в процессе стирки. Речь идет о машинах с вертикальной загрузкой, выпущенных с марта 2011 года по апрель 2016 года, но конкретная модель не называется.

Напомним, инженеры компании Samsung объяснили причину самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7, которых корпорация в срочном порядке отозвала.

Источник: neskuchno-news
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