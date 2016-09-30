Samsung заявила об опасности своих стиральных машин

Компания Samsung Electronics признала проблемы с системой безопасности, сообщают на BBC.





На этот раз речь идет не о смартфонах Note 7, а о некоторых моделях стиральных машин компании.





Сейчас компания обсуждает риски использования этой бытовой техники с представителями Комиссии США по безопасности потребительских товаров.





Комиссия заявила об опасности использования стиральных машин Samsung после сообщений нескольких покупателей о взрывах этих бытовых автоматов в процессе стирки. Речь идет о машинах с вертикальной загрузкой, выпущенных с марта 2011 года по апрель 2016 года, но конкретная модель не называется.





Напомним, инженеры компании Samsung объяснили причину самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7, которых корпорация в срочном порядке отозвала.







