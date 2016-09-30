Panasonic покажет гибкий аккумулятор для носимых гаджетов

На выставке CEATEC 2016, которая пройдет с 4 по 7 октября в Японии, компания Panasonic представит рынку гибкий литий-ионный аккумулятор толщиной около 0,55 мм. Решение может использоваться в фитнес-браслетах, часах и других носимых гаджетах, в "умной" одежде, а также в различных устройствах типа смарт-карт и карт-ключей.

Благодаря новой внутренней структуре и использованию ламинированного внешнего слоя новый аккумулятор Panasonic перезаряжается и сохраняет свои рабочие характеристики в пределах 99% даже после многократного сжимания в радиус до 25 мм и перекручивания на 25 градусов по своей оси. Гибкие аккумуляторы Panasonic защищены от протечек и нагрева и могут применяться в устройствах, находящихся в непосредственной близости с телом человека.



Поставки первых образцов гибких литий-ионных аккумуляторов Panasonic намечены на конец октября 2016 года.