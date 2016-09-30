В РФ запретили закупку иностранной электроники для госнужд

Главный критерий: интересно, не грузим, не умничаем, даем советы, как будто мы выбираем товар себе и понимаем что для этого нужно, какие составляющие хорошего товара и прочее. Рассказываем о последних тенденциях и насколько это практично или же просто дань моде и дизайну, и т.д.





Дмитрий Медведев подписал указ об ограничении на госзакупки иностранной радиоэлектронной продукции, сообщает Life.

Под ограничение попало более 100 наименований товаров, включая офисную, бытовую и специализированную технику, а также кассовые терминалы, банкоматы и многое другое.

Запрет на закупку иностранной продукции применяется в том случае, если на соответствующий конкурс подано как минимум две заявки на поставку аналогичного оборудования отечественного производства.

При этом, российской считается продукция, производство которой локализовано или ведется по специальному инвестиционному контракту. Заменять товары на иностранные после заключения соглашения также запрещается.

Напомним, ранее сообщалось, что на куртке Медведева разглядели американские шевроны.