Аваков одобряет незаконную слежку в Интернете

Глава МВД Арсен Аваков "запугивает украинцев" из-за критики его предложений в соцсетях, сообщили Корреспондет.net адвокаты.

На днях министр заявил, что киберполиция отслеживает негативные отзывы пользователей о его предложении "презумпции правоты полицейского". По словам Авакова, в основном их пишут пользователи из РФ. Также он пообещал в ближайшее время предоставить доказательства.

"Подобные заявления направлены на запугивание граждан Украины, чтобы они боялись выражать свои мысли открыто, - считает адвокат, старший партнер компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец. - Также это заявление свидетельствует о нарушении киберполицией законодательства Украины. В частности, о необоснованной слежке за пользователями без соответстветствующих решений суда".





По словам адвоката, несмотря на нарушение Конституции, министр абсолютно не боится ответственности за это. Также Кравец отметил, что такая ситуация свидетельствует об установлении тоталитарного государства.





"По законодательству, Конституции и Конвенции по защите прав человека предусмотрено право на свободу выражения своих мыслей. Поэтому за это никто не может быть привлечен ни к какой ответственности", - отметил адвокат.





Без решения суда сбор информации являетсся вмешательством в частную жизнь и нарушение свободы слова, сообщил Корреспондент.net адвокат компании "Юскутум" Денис Овчаров.

"Если в критике не усматривается призыв к смещению действующей власти, это не правонарушение, а законное право человека высказывать свое отношение к событиям в нашей стране, - отметил он.

Адвокаты также отмечают, что сбор данных, прослушку и слежку могут проводить после открытия уголовного дела. В таком случае понятно, что подобные действия могли привести к совершению преступления.





"Очень странно, когда чиновники такого уровня заявляют подобные вещи, потому что наши спецслужбы имеют право действовать только в рамках закона", - сказал адвокат.





Как сообщал Корреспондент.net, глава МВД Арсен Аваков объяснил презумпцию правоты копа.