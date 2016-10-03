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IT-Индустрия
ИТ-Новости
3 октября 16, 12:02
Количество подключенных к Сети авто составит 12,4 млн
автомобиль
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Через 5 лет эта цифра вырастет до 61 млн.

Производство подключенных к Сети автомобилей быстро растет как на развитых, так и на развивающихся автомобильных рынках, согласно последнему прогнозу Gartner. Выпуск новых транспортных средств, оснащенных возможностью подключения данных, достигнет 12,4 млн в 2016 году и увеличится до 61 млн в 2020 году.

По мнению Джеймса Хайнса, директора по исследованиям Gartner, подключенные транспортные средства будут продолжать генерировать новые виды продукции и услуг и, соответственно, создание новых компаний. Кроме того, такие автомобили обеспечат производителям возможность получения послепродажной прибыли за счет реализации дополнительных услуг.

Gartner прогнозирует, что в период с 2016 до 2020 гг. подключенный автомобиль будет стимулировать 150-процентное увеличение спроса на контекстную информацию, такую как геолокационные данные.
astera.ru
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