Nokia возвращается на рынок смартфонов

Финская компания Nokia готовит к выпуску несколько Android-смартфонов, один из которых засветился в тесте производительности Geekbench. Nokia D1C станет бюджетным устройством линейки со слабыми характеристиками.

Согласно сведениям из базы данных Geekbench, D1C получит восьмиядерный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 гигагерца. Также он оснащен 3 гигабайтами оперативной памяти. Однако информации о диагонали экрана, его разрешении, а также о камерах устройства на данный момент нет.

Отмечается, что смартфон будет работать на Android 7.0 Nougat. Кроме D1C, Nokia презентует еще три или четыре устройства, среди которых будут не только смартфоны, но и планшеты. Девайсы должны быть представлены до конца 2016 года, когда истечет срок действия соглашения между Nokia и Microsoft.