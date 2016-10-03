Первый смартфон Nokia на Android 7.0 Nougat замечен в сети

Сердцем Nokia D1C стал восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1.4 ГГц, графикой Adreno 505 и встроенным LTE-модемом. Оперативной памяти — 3 ГБ. В одноядерном тесте Geekbench смартфон набирает около 660 «попугаев», а в многопоточном режиме результат достигает 3229 баллов. Недавно в бенчмарке были замечены еще два аппарата Nokia, но те работали на устаревшем Android 4.4 KitKat и явно были прототипами так и не анонсированных устройств.

Некоторые источники утвер

ждают, что Nokia D1C поступит в продажу по цене 99 евро. Анонс первых устройств под брендом Nokia (их разработкой занимаются совсем другие компании) ожидается в конце 2016 или начале 2017 года. Любопытно, что результаты тестирования грядущего гаджета уже исчезли из базы Geekbench.

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