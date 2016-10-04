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4 октября 16, 12:30
Facebook Marketplace станет конкурентом Avito
Facebook
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Социальная сеть запускает приложение Marketplace, которое позволит пользователям продавать и покупать товары друг у друга.

Руководство Facebook объявило о создании приложения Marketplace, которое позволит пользователям социальной сети продавать и покупать товары друг у друга, пишет hi-tech.mail.ru. Для Facebook новое приложение принесет свои выгоды - пользователи будут проводить в сети больше времени и видеть больше рекламы.

Значок приложения Messenger, которое используется для обмена личными сообщениями в Facebook на мобильных устройствах, в ближайшие дни изменится на иконку Marketplace. Это и обеспечит доступ к новым функциям Facebook.

Marketplace будет работать без комиссии, кроме того, приложение будет автоматически подбирать потенциально интересные товары и отображать их на соответствующей странице. Покупатели смогут видеть дату регистрации продавца в социальной сети, его местоположение и другую дополнительную информацию. Вместе с тем Facebook не будет нести ответственности за качество товара, обман, кражу, срывы сроков сделок или проблемы с доставкой.

Эксперты считают, что Marketplace в России может создать конкуренцию Avito.
astera.ru
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