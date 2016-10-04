Facebook Marketplace станет конкурентом Avito

Руководство Facebook объявило о создании приложения Marketplace, которое позволит пользователям социальной сети продавать и покупать товары друг у друга, пишет hi-tech.mail.ru. Для Facebook новое приложение принесет свои выгоды - пользователи будут проводить в сети больше времени и видеть больше рекламы.



Значок приложения Messenger, которое используется для обмена личными сообщениями в Facebook на мобильных устройствах, в ближайшие дни изменится на иконку Marketplace. Это и обеспечит доступ к новым функциям Facebook.



Marketplace будет работать без комиссии, кроме того, приложение будет автоматически подбирать потенциально интересные товары и отображать их на соответствующей странице. Покупатели смогут видеть дату регистрации продавца в социальной сети, его местоположение и другую дополнительную информацию. Вместе с тем Facebook не будет нести ответственности за качество товара, обман, кражу, срывы сроков сделок или проблемы с доставкой.



Эксперты считают, что Marketplace в России может создать конкуренцию Avito.