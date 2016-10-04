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IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 октября 16, 17:48
"Фокстрот" закрывает свой интернет-магазин
Фокстрот
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Домен 5ОК продавать пока не будут

Руководство группы компаний "Фокстрот" приняло решение закрыть интернет-проект 5ОК.

Администрация магазина разослала пользователям уведомление о том, что 5ОК становится "Фокстротом". Пользователей призывают совершать покупки в интернет-магазине Foxtrot.

Уже принятые заказы покупателей будут обрабатывать сотрудники "Фокстрота", их обещают выполнить в полном объеме. "Часть команды магазина перейдет работать над развитием бренда "Фокстрот" в онлайн- и офлайн-форматах", — утверждает Александр Василенко, руководитель управления интернет-продаж Фокстрота.

"В последние полгода сайт Foxtrot.ua значительно увеличил продажи и фактически забрал на себя продажи с площадки 5ОК. Развитие двух онлайн площадок без существенных точек дифференциации не приносит дополнительных выгод ни клиентам, ни бизнесу", — отметил Василенко.

В конце сентября компания закрыла в Киеве точки выдачи 5ОК, однако сайт магазина еще работает и будет принимать заказы до последнего клиента. Компания будет продолжать сообщать покупателям о реформировании магазина.

Домен 5ОК продавать пока не будут. Окончательное решение по сайту руководство компании собирается принять в этом месяце.
Delo
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