Yahoo втайне сканировала письма пользователей для ФБР и АНБ

Об этом сообщает Reuters. Компания создала программу, которая делала анализ писем своих пользователей. Это был секретный запрос, который поступил либо от Агентства национальной безопасности (АНБ), либо от Федерального бюро расследований (ФБР).

Так же вполне реально, что что АНБ или ФБР обратились и к другим компаниям с аналогичным запросом. Неизвестно какую информацию хотели отыскать спецслужбы.

В соответствии с законодательством США, спецслужбы могут обратиться к телефонным и интернет-компаниям с просьбой предоставить данные о клиентах, если это, среди прочего, может помочь предотвратить террористическое нападение.

Как ранее сообщал УРА-Информ, ФБР рассекретило данные о "личной почте" Клинтон.