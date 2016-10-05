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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 октября 16, 16:50
Caviar выпустила iPhone 7 64 Гб к 64-летию Владимира Путина
Caviar
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Supremo Putin Damascus уже доступен для заказа.

Итальянская компания Caviar выпустила iPhone 7 64 Гб в корпусах "Дамасская Сталь" к 64-летию Владимира Путина, пишет hi-tech.mail.ru.

Supremo Putin Damascus уже доступен для заказа в двух цветах - однотонный титановый и биметаллический с элементами из белого золота на холодном стальном фоне. Смартфон представлен также в версиях iPhone 7 128 Гб и iPhone 7 256 Гб.

В оформлении устройств использован характерный узор дамасской стали. Кроме того, на крышках смартфонов изображены герб РФ, барельеф бюста Владимира Путина и цитата из обращения к Федеральному Собранию о принципиальной готовности отстаивать интересы и безопасность своей страны.

Цена смартфонов Supremo Putin Damascus начинается от 207 тыс. рублей.
astera.ru
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