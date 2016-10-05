В новом поколении iPhone кнопка "Home" станет сенсорной

Компания Apple в новых поколениях iPhone намерена убрать отдельную физическую кнопку "Домой", сообщает hi-tech.mail.ru. На сайте Американского агентства по патентам и торговым маркам опубликована патентная заявка, которая объясняет принцип работы нового элемента.



Новая сенсорная кнопка "Домой" будет установлена под матрицей, сенсорным слоем и защитным стеклом смартфона. Сканер отпечатка пальца, встроенный в новую кнопку "Домой", будет использовать емкостную технологию зондирования, кроме того, система будет включать электростатические линзы, обладающие высокой чувствительностью - они увеличат точность распознавания.