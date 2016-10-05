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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 октября 16, 17:55
В новом поколении iPhone кнопка "Home" станет сенсорной
iPhone 8
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Apple подала патентную заявку, которая объясняет принцип работы нового элемента.

Компания Apple в новых поколениях iPhone намерена убрать отдельную физическую кнопку "Домой", сообщает hi-tech.mail.ru. На сайте Американского агентства по патентам и торговым маркам опубликована патентная заявка, которая объясняет принцип работы нового элемента.

Новая сенсорная кнопка "Домой" будет установлена под матрицей, сенсорным слоем и защитным стеклом смартфона. Сканер отпечатка пальца, встроенный в новую кнопку "Домой", будет использовать емкостную технологию зондирования, кроме того, система будет включать электростатические линзы, обладающие высокой чувствительностью - они увеличат точность распознавания.
astera.ru
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