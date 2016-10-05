HyperX Cloud Stinger: игровая гарнитура мощностью 500 мВт

Компания HyperX, подразделение Kingston Technology, представила бюджетную геймерскую гарнитуру Cloud Stinger. Новинка оснащена 50-миллиметровыми направленными динамиками с неодимовыми магнитами, электретным конденсаторным микрофоном с шумоподавлением и амбушюрами с памятью формы.

HyperX Cloud Stinger весит 275 грамм, ее накладные закрытые наушники способны поворачиваться на 90 градусов и выдают звук на частоте от 18 до 23 000 Гц. Кроме того, гарнитура имеет поворотный механизм микрофона, который отключает его звук, настраиваемое стальное оголовье и встроенный переключатель громкости. Новинка совместима с ПК, Xbox One, PS4, Wii U и мобильными устройствами.

Входная номинальная мощность HyperX Cloud Stinger составляет 30 мВт, максимальная - 500 мВт. В комплект поставки входят 1,3-метровый кабель для гарнитуры и 1,7-метровый кабель-удлинитель для ПК. Чувствительность однонаправленного микрофона HyperX Cloud Stinger составляет -40 дБВ, работает он на частоте 50-18 000 Гц.