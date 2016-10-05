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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 октября 16, 18:10
Philips представила новые бизнес-мониторы 22"-27"
Philips,221B7QPJKEB,
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Веб-камера новых решений выдвигается только тогда, когда в этом есть необходимость.

Компания Philips представила новую линейку компактных бизнес-мониторов 221B7QPJKEB, 241B7QPJKEB и 272B7QPTKEB с диагональю 22, 24 и 27 дюймов, оснащенных 2-мегапиксельной встроенной веб-камерой, которая может быть активна только тогда, когда в этом есть необходимость. Нажатием пальца пользователь может извлечь ее из корпуса монитора или опустить обратно.

"Мы создали веб-камеру, которая является частью монитора и контролируется вручную. Это делает невозможным ее дистанционный взлом", - заявил Томас Шаде, вице-президент европейского отделения компании MMD, обладающей правами на бренд Philips Monitors.

Экран новых IPS-мониторов Philips имеет ультратонкую рамку. Модели 221B7QPJKEB, 241B7QPJKEB и 272B7QPTKEB оснащены интерфейсами DisplayPort и HDMI, а также поддерживают соединение по схеме Daisy Chaining: несколько устройств объединяются последовательно при помощи кабелей DisplayPort, что обеспечивает более упорядоченную конфигурацию системы.

Новые дисплеи Philips снабжены датчиками PowerSensor, позволяющими снизить расход электроэнергии. Решения не содержат бромированных огнестойких добавок (BFR) и на 85% состоят из переработанного пластика.

Мониторы Philips 272B7QPTKEB скоро появятся на рынке.
astera.ru
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