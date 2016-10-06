Подробности продажи Twitter

Twitter сообщил потенциальным приобретателям, что намерен завершить переговоры по продаже ко времени публикации отчетов по третьему кварталу 27 октября, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство называет этот срок "весьма амбициозным", указывая на то, что компания начала "продумывать продажу только в прошлом месяце". "Это верный признак того, что исполнительный директор Джек Дорси стремится как можно раньше обеспечить ясность акционерам и сотрудникам относительно будущего компании", - отмечает Reuters.

Обязывающие предложения будут сделаны Twitter в следующие две недели, и компания уже определила круг потенциальных покупателей, рассказали источники. По их словам, Salesforce.com выразила намерение участвовать в покупке, тогда как Alphabet (материнская компания Google) и Walt Disney также рассматривают эту возможность.

Этот процесс необязательно приведет к заключению сделки, отметили в то же время собеседники агентства.

Twitter и Salesforce отказались комментировать эти данные. Disney и Google не ответили на запросы.

О том, что совет директоров Twitter рассматривает возможность продажи компании, сообщало в начале сентября издание Recode со ссылкой на источники. В числе возможных претендентов на покупку Twitter сайт назвал компании Alphabet, Apple, а также миллиардера Руперта Мердока и ​подконтрольные ему медиахолдинги 21st Century Fox и News Corporation. Cтоимость сделки предварительно оценивается в $18 млрд, писало Recode.

23 сентября CNBC со ссылкой на неназванные источники писало, что несколько технологических компаний заинтересовалось возможностью покупки Twitter, в частности Google и Salesforce.com. Спустя четыре дня Bloomberg сообщил о возможном предложении по покупке сервиса микроблогов со стороны Walt Disney.