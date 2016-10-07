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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 октября 16, 11:30
Создан первый в мире "кристалл времени"
кристалл времени
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Физики создали объект, представляющий собой группу ионов иттербия, расположенных друг относительно друга в форме кольца.
Физики создали объект, представляющий собой группу ионов иттербия, расположенных друг относительно друга в форме кольца.

Ученые вперве создали квантовый кристалл, существование которого демонстрирует нарушение временной симметрии, пишет MIT Technology Review.

Американские физики-экспериментаторы из Мэрилендского университета в Колледжа-Парке создали объект, представляющий собой группу ионов иттербия, расположенных друг относительно друга в форме кольца.

Охлажденная до сверхнизких температур, такая система перешла в состояние с минимально возможной энергией.

Согласно теоретическим исследованиям, нарушение временной симметрии на примере такого объекта проявляет себя в виде его вращения вокруг своей оси.

Именно такие согласованные движения ионов иттербия и наблюдали ученые.

По словам ученых, эти кристаллы могут найти применения в квантовых компьютерах.
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