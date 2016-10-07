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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 октября 16, 12:48
Verbatim усовершенствует расходники для 3D-печати
Verbatim
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Компания выпустила новый PET-филамент и биополимерное волокно PLA.

Компания Verbatim выпустила два новых вида расходных материалов для 3D-печати - PET-филамент и биополимерное волокно PLA. Решения подходят для 3D-принтеров, работающих по методу наплавления нитей, и обеспечивают прозрачность и высокое качество напечатанных объектов. Вскоре компания запустит другие типы филаментов: BVOH - растворимый в воде материал, и PP - полипропилен.

В состав нового PLA-волокна от Verbatim вошли специальные добавки, исключающие сворачивание и хрупкость материала, что обеспечивает более длительный срок службы. Кроме того, волокно достаточно мягкое, что позволяет шлифовать напечатанные на 3D-принтере предметы.

Легкий и прочный PET-филамент от Verbatim уже широко используется в производстве емкостей для бутилированных напитков, спрос на которые в области 3D-печати растет ввиду простоты использования, прочности и высокой степени прозрачности.

Новые расходные материалы Verbatim совместимы практически с любой моделью 3D-принтеров, включая производные модели от Ultimaker, Massportal, MakerBot, Leapfrog, RepRap, а также AyeAyeLabs, Builder, iMaker, PrintrBot.
astera.ru
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