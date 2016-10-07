В Prisma теперь можно обрабатывать видео

В популярном российском приложении Prisma, превращающем обычные фотографии в стилизации картин известных художников при помощи нейронных сетей, появилась давно анонсированная создателями функция обработки видеороликов. В настоящее время она доступна только в iOS-версии Prisma.

Как пишет TJ, обработка видео работает так же, как и в случае с фото: весь процесс происходит на устройстве пользователя, а доступ в интернет нужен только для публикации готового ролика. На обработку одной секунды видео требуется примерно три-четыре секунды, если речь идет об iPhone 6s Plus.

Максимальная продолжительность обрабатываемого видео ограничена 15 секундами. Кроме того, в отличие от фотографий, для которых в Prisma уже доступны 39 фильтров, в режиме обработки видео пока есть только девять фильтров.

При этом издание отмечает, что в режиме обработки видео на результат сильно влияет дрожание камеры при съемке оригинального ролика, которое создает заметную рябь в обработанной версии. По словам основателя Prisma Алексея Моисенкова, компания представила бета-версию технологии обработки видео и работает над новыми обновлениями приложения.

Напомним, что в конце июля компания Mail.Ru Group выпустила собственный аналог Prisma для обработки видеороликов под названием Artisto. Позднее в приложении появился и фоторедактор.