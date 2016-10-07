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IT-Индустрия
ИТ-Новости
7 октября 16, 19:41
Украинцы смогут купить официальный iPhone 7 с 21 октября
iPhone 7
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21 октября в Украине начнутся продажи официальных iPhone 7 и iPhone 7 Plus
В Украине новые модели официальных iPhone начнут продаваться 21 октября в ведущих национальных розничных сетях, а также в магазине Apple Premium Reseller.


Приобрести официальные iPhone 7 и iPhone 7 Plus украинские покупатели смогут исключительно в авторизованных сетях магазинов Алло, Цитрус, Фокстрот, Розетка, MOYO, Комфи, Эльдорадо, Brain, iStudio, Ringoo и ТТТ

Новинки будут доступны украинским покупателям в пяти цветовых решениях и трех объемах памяти. Официальный iPhone 7 можно будет приобрести от 23 499 грн, а iPhone 7 Plus — от 28 999 грн.

Как сообщалось, Apple Inc. в начале сентября представила линейку обновленных iPhone 7-й серии, которые оснащены более мощной батареей и ярким экраном, новыми процессорами с повышенной мощностью, а также лучше защищены от воды и пыли.

iPhone 7 and iPhone 7 Plus — главные продукты компании, они обеспечивают 2/3 ее выручки.
В то же время глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров заявлял, что все телефоны модели IPhone7 завезены в Украину нелегально.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение внести в реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств информацию о ряде новых типов оборудования, в том числе последние модели радиотелефонов систем сотовой связи iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Согласно решению комиссии, которое она приняла на заседании 4 октября 2016 года, новые устройства могут применяться в полосах радиочастот общего пользования на территории Украины.
Delo
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