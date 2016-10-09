Создана ткань для «умной» одежды, хранящей солнечную энергию

До сих пор самым доступным и распространённым решением остается использование запасной портативной батареи.





Ученые из разных стран работают над созданием альтернативы, которая могла бы представлять собой энергогенерирующую одежду, однако ранее у них получались только ткани, которые нельзя было обрабатывать традиционными способами.





Теперь же совместная группа исследователей из Китая и Сингапура создала волокна, способные преобразовывать в электричество и хранить солнечную энергию, которые могут вплетаться в ткани на промышленных текстильных предприятиях. Работа ученых под названием «Встраиваемые в одежду и носимые текстильные устройства для сбора и хранения солнечной энергии» опубликована в журнале ACS Nano.





Для извлечения энергии из солнечного излучения исследователи создали два различных типа волокон. Первый содержал титан или полимер марганца с покрытием из оксида цинка, краситель и электролит и переплетался с полимерной проволокой с медным покрытием, чтобы создать секцию солнечных элементов из текстильного материала, сообщает ecotechnica.com.ua. Для того чтобы сохранить полученную энергию, был создан второй тип волокна. Он был изготовлен из титана, нитрида титана, тонкой углеродной оболочки для предотвращения окисления и электролита. Полученные волокна были сплетены с хлопчатобумажной пряжей.









В итоге был сформирован гибкий текстиль, который можно перекраивать и сшивать в элементы «умной одежды», которая аккумулирует энергию под воздействием солнечного света. По словам ученых, эта технология достаточно перспективна, а сделанная на ее основе одежда может заряжать многие электронные девайсы, в том числе смартфоны и планшеты



