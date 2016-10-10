Samsung приостановила производство Galaxy Note 7

Южнокорейская Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

В последнее время появился еще ряд сообщений о перегревании и возгорании батарей аппаратов Samsung этой марки.

Samsung Electronics начала продажи Galaxy Note 7 в Южной Корее 19 августа, однако в сентябре была вынуждена приостановить реализацию этих смартфонов по всему миру и отозвать 2,5 млн уже проданных устройств из-за сообщений об их возгорании. Крупные авиакомпании и власти нескольких стран, включая Россию, призвали не использовать смартфоны Galaxy Note 7 на борту самолета и не сдавать их в багаж.

Samsung с 1 октября возобновила продажи смартфонов Galaxy Note 7 на родном рынке. Однако пользователи, уже обменявшие смартфоны с возможными неполадками на новые, жалуются, что устройства перегреваются во время звонков, а заряд телефона заканчивается слишком быстро. Представители Samsung пообещали разобраться с жалобами, однако настаивают, что проблемы возникают лишь в единичных случаях.