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IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 октября 16, 12:12
Microsoft готовит новую версию Paint с 3D
Microsoft Surface
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Программа рассчитана на использование сенсорного дисплея и стилуса.

Компания Microsoft готовит к выпуску обновленную версию графического редактора Paint для OC Windows 10. Об этом свидетельствует небольшой демонстрационный видеоролик, опубликованный в Twitter пользователем под ником WalkingCat.

Как говорится в видео, новая версия стандартного графического редактора Windows включает в себя все знакомые элементы, а также может предложить пользователям поддержку создания трехмерных объектов при помощи простого набора инструментов. Кроме того, программа рассчитана на использование сенсорного дисплея и стилуса.

Как отмечает The Verge, это не первый намек на скорое появление обновленной версии Paint - в мае этого года в Сети появились скриншоты нового графического редактора. Официальная же презентация программы может пройти в рамках мероприятия Microsoft, назначенного на 26 октября, на котором компания представит новое устройство линейки Surface.
astera.ru
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