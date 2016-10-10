Microsoft готовит новую версию Paint с 3D

Компания Microsoft готовит к выпуску обновленную версию графического редактора Paint для OC Windows 10. Об этом свидетельствует небольшой демонстрационный видеоролик, опубликованный в Twitter пользователем под ником WalkingCat.

Как говорится в видео, новая версия стандартного графического редактора Windows включает в себя все знакомые элементы, а также может предложить пользователям поддержку создания трехмерных объектов при помощи простого набора инструментов. Кроме того, программа рассчитана на использование сенсорного дисплея и стилуса.

Как отмечает The Verge, это не первый намек на скорое появление обновленной версии Paint - в мае этого года в Сети появились скриншоты нового графического редактора. Официальная же презентация программы может пройти в рамках мероприятия Microsoft, назначенного на 26 октября, на котором компания представит новое устройство линейки Surface.