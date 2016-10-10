Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.79
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
28.77
USD
25.79
RUB
0.41
EUR
29.20
USD
26.08
RUB
0.42
IT-Индустрия
ИТ-Новости
10 октября 16, 16:29
5 преимуществ Xiaomi Mi5S перед iPhone 7
Xiaomi Mi 4c
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новые китайские смартфоны обладают более мощным аккумулятором и низкой ценой.

В конце сентября на рынке появились новые смартфоны Xiaomi Mi5S и Mi5S Plus. Сеть тут же отозвалась на релиз сравнением топовых моделей "китайской Apple" с iPhone 7. Поклонники Xiaomi из Prostotech назвали пять причин, почему пользователям стоит отказаться от "яблочных" смартфонов в пользу Xiaomi Mi5S, пишет macdigger.ru.

Цельнометаллический корпус

В новом флагмане Xiaomi Mi5S, как и в iPhone 7, используется металл. Корпус смартфона из шлифованного алюминия предлагает "бесшовный, бескнопочный дизайн". На выбор есть 4 цвета: серый, серебристый, золотистый и цвет "розовое золото".

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Xiaomi Mi5S оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, дающим объемную картинку папиллярного рисунка и позволяющим считывать данные, даже когда руки мокрые или грязные.

Мощный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки

В Xiaomi Mi5S установлена более емкая батарея (3200 мАч), чем в iPhone 7 и 7 Plus (1960 и 2900 мАч соответственно). Китайская компания также дополнила литий-полимерный аккумулятор поддержкой технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Дисплей, чувствительный к силе нажатий

Как и новые флагманы Apple, топовая версия Xiaomi Mi5S получила экран с поддержкой 3D Touch.

Цена

Xiaomi Mi5S с объемом памяти 64 Гб стоит около 300 долларов, 128-гигабайтная версия - 345 долларов, что значительно ниже цены iPhone 7. Флагман Apple в минимальной комплектации стоит 649 долларов, версия со 128 Гб памяти обойдется в 749 долларов. Стоимость Xiaomi Mi5S Plus, в свою очередь, составляет 345 долларов за вариант на 4/64 Гб и 390 долларов за топовую модификацию с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Официальная стоимость iPhone 7 Plus составляет 769, 869 и 969 долларов за модели с 32, 128 и 256 Гб памяти.
astera.ru
Ещё по теме:
Фото: MacBook 2016 в розовом золоте представлен
iOS 10 стала крупнейшим обновлением в истории Apple
Foxconn готовится к первому снижению продаж iPhone
Кто выиграет в РФ от "закона Яровой"?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Microsoft готовит новую версию Paint с 3D
noimageSamsung приостановила производство Galaxy Note 7
noimageСоздана ткань для «умной» одежды, хранящей солнечную энергию
noimageУкраинцы смогут купить официальный iPhone 7 с 21 октября
noimageMotorola назвала смартфоны, которые получат Android 7.0
Лента новостей
Загрузка...