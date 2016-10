5 преимуществ Xiaomi Mi5S перед iPhone 7

В конце сентября на рынке появились новые смартфоны Xiaomi Mi5S и Mi5S Plus. Сеть тут же отозвалась на релиз сравнением топовых моделей "китайской Apple" с iPhone 7. Поклонники Xiaomi из Prostotech назвали пять причин, почему пользователям стоит отказаться от "яблочных" смартфонов в пользу Xiaomi Mi5S, пишет macdigger.ru.

Цельнометаллический корпус



В новом флагмане Xiaomi Mi5S, как и в iPhone 7, используется металл. Корпус смартфона из шлифованного алюминия предлагает "бесшовный, бескнопочный дизайн". На выбор есть 4 цвета: серый, серебристый, золотистый и цвет "розовое золото".



Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев



Xiaomi Mi5S оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, дающим объемную картинку папиллярного рисунка и позволяющим считывать данные, даже когда руки мокрые или грязные.



Мощный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки



В Xiaomi Mi5S установлена более емкая батарея (3200 мАч), чем в iPhone 7 и 7 Plus (1960 и 2900 мАч соответственно). Китайская компания также дополнила литий-полимерный аккумулятор поддержкой технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.



Дисплей, чувствительный к силе нажатий



Как и новые флагманы Apple, топовая версия Xiaomi Mi5S получила экран с поддержкой 3D Touch.



Цена



Xiaomi Mi5S с объемом памяти 64 Гб стоит около 300 долларов, 128-гигабайтная версия - 345 долларов, что значительно ниже цены iPhone 7. Флагман Apple в минимальной комплектации стоит 649 долларов, версия со 128 Гб памяти обойдется в 749 долларов. Стоимость Xiaomi Mi5S Plus, в свою очередь, составляет 345 долларов за вариант на 4/64 Гб и 390 долларов за топовую модификацию с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Официальная стоимость iPhone 7 Plus составляет 769, 869 и 969 долларов за модели с 32, 128 и 256 Гб памяти.