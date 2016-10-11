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IT-Индустрия
ИТ-Новости
11 октября 16, 11:55
ASUS за сентябрь заработала 1,42 млрд долларов
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За месяц компания заработала 1,42 млрд долларов.

Консолидированная выручка ASUS в сентябре составила 44,6 млрд тайваньских долларов или 1,42 млрд долларов США, что на 11,93% выше, чем в августе, пишет Digitimes.

В третьем квартале консолидированная выручка ASUS достигла 117,8 млрд тайваньских долларов, показав 14-процентный последовательный рост, но снизившись на 1,26% за год. За период с января по сентябрь компания заработала 340,4 млрд тайваньских долларов, что на 0,23% выше в годовом разрезе.

В 2016 году ASUS планирует продать 17-17,5 млн материнских плат, 19-19,3 млн ноутбуков и 25 млн смартфонов ZenFone.
astera.ru
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