ASUS за сентябрь заработала 1,42 млрд долларов

Консолидированная выручка ASUS в сентябре составила 44,6 млрд тайваньских долларов или 1,42 млрд долларов США, что на 11,93% выше, чем в августе, пишет Digitimes.



В третьем квартале консолидированная выручка ASUS достигла 117,8 млрд тайваньских долларов, показав 14-процентный последовательный рост, но снизившись на 1,26% за год. За период с января по сентябрь компания заработала 340,4 млрд тайваньских долларов, что на 0,23% выше в годовом разрезе.



В 2016 году ASUS планирует продать 17-17,5 млн материнских плат, 19-19,3 млн ноутбуков и 25 млн смартфонов ZenFone.