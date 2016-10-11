Samsung предложила покупателям пока отключить Galaxy Note 7

Компания Samsung Electronics заявила о приостановке продаж телефонов Galaxy Note 7, которые несколько раз загорались на борту самолетов, предложив всем покупателям выключить их

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление южнокорейской компании, Samsung попросил всех мировых партнеров прекратить продажу и обмен смартфонов Galaxy Note 7 на время официального расследования.

Всем владельцам телефонов этой модели предложено их выключить и больше не использовать, указывается на сайте компании, предназначенном для пользователей в США. Покупателям также предлагается обратиться по телефону в США для консультации и поменять свои смартфоны на Galaxy S7 или Galaxy S7 Еdge c возможным бонусом в $25.

В версии сайта для российских пользователей этой информации на момент публикации не было.

Представитель американской Комиссии по защите прав потребителей Эллиот Кей назвал решение Samsung правильным.

10 октября Samsung заявил о временной приостановке производства смартфонов ​Galaxy Note 7. Это произошло после того, как смартфон из новой партии взорвался в руках у своего владельца, жителя КНР. В южнокорейской компании объяснили, что внутри устройств были установлены аккумуляторы с дефектом.

Один из смартфонов Galaxy Note 7 из новой партии взорвался в руках у своего владельца менее чем через сутки после того, как 25-летний житель Китая Хуэй Ренджи его приобрел. В результате случившегося молодой человек получил незначительные повреждения двух пальцев.