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IT-Индустрия
ИТ-Новости
11 октября 16, 13:56
В Facebook запущен сервис для корпоративного общения
Facebook
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Workplace разрабатывался совместно с другими компаниями в течение года.

Facebook запустил мессенджер для корпоративного общения Workplace.

Новый сервис разрабатывался совместно с другими компаниями в течение года.

Сейчас Workplace в качестве платформы для обмена сообщениями используют около 1 тыс. организаций, в том числе Danone, Starbucks, Oxfam и Booking.com, сообщает пресс-служба компании.

Новый мессенджер позволяет создавать групповые чаты, просматривать ленту новостей и анализировать статистику.

Сервис будет платным: в зависимости от размера компании стоимость использования составит от $1 до $3 за сотрудника.
astera.ru
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