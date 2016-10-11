В Facebook запущен сервис для корпоративного общения

Facebook запустил мессенджер для корпоративного общения Workplace.

Новый сервис разрабатывался совместно с другими компаниями в течение года.

Сейчас Workplace в качестве платформы для обмена сообщениями используют около 1 тыс. организаций, в том числе Danone, Starbucks, Oxfam и Booking.com, сообщает пресс-служба компании.

Новый мессенджер позволяет создавать групповые чаты, просматривать ленту новостей и анализировать статистику.

Сервис будет платным: в зависимости от размера компании стоимость использования составит от $1 до $3 за сотрудника.