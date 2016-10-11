Galaxy Note 7 загорелся в ресторане - Видео

Инцидент произошел в Южной Корее. Загорелся телефон, принадлежащий посетителю Burger King.

Аппарат мирно покоился на столе, как вдруг начал резко нагреваться, из него пошел дым. К ликвидации «трагедии» пришлось подключить сотрудницу ресторана, которая надела плотные рукавицы и убрала воспламенившийся телефон.

О дальнейших последствиях неизвестно, однако этот случай стал еще одним ударом по репутации всемирно известной компании.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно аналогичный инцидент произошел в Нью-Йорке. Гаджет взорвался в руках у шестилетнего мальчика.