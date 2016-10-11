Samsung Electronics за день потеряла $17 млрд

Samsung Electronics (Ю.Корея) может потерять $17 млрд, после того, как компания объявила о приостановке всех продаж смартфонов Galaxy Note 7. Также компания намерена остановить их производство. Причина прекращения выпуска — возгорания устройств продолжаются даже после ремонта, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.





По данным агентства, компания также планирует окончательно прекратить продажи уже выпущенных смартфонов. Однако в Samsung Electronics не комментируют информацию.





Согласно подсчетам аналитиков Credit Suisse, всего было произведено около 19 млн смартфонов, общая стоимость которых оценивается почти в $17 млрд. Их компания рискует недополучить.





Компания призвала потребителей, которые уже приобрели смартфон, не пользоваться им и отключить питание из-за самопроизвольного возгорания аккумуляторной батареи.











