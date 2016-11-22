Facebook выкупает свои акции за 6 млрд долларов

Американская компания Facebook намерена выкупить собственные акции на общую сумму в $ 6 млрд. Соответствующая информация опубликована на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно решению совета директоров Facebook, выкуп ценных бумаг начнется в первом квартале 2017 года, сообщает Business Insider.

Решение об обратном выкупе акций принято в рамках программы, которая направлена на развитие компании в долгосрочной перспективе, отмечает издание.

В августе этого года генеральный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил о продаже более 760 тыс. акций общей стоимостью около $95 млн ради благотворительности, сообщал Bloomberg.

​Инициатором продажи выступили фонды семьи Цукерберга Chan Zuckerberg Initiative Holdings и Chan Zuckerberg Foundation. Стоимость одной ценной бумаги колебалась от $122,8 до 124,3.