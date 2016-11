Новый баг в iPhone показывает информацию без кода доступа

В Сети появилась информация о новом эксплойте iPhone, который дает злоумышленникам возможность просматривать контактную информацию владельца, включая фотографии и журналы сообщений.

Как впервые было объявлено на канале YouTube iDeviceHelp, злоумышленники с доступом к устройству должны позвонить по телефону и отправить сообщение. После этого они просят Siri включить "голос за кадром". Дальше решающее значение имеет время. Злоумышленники должны дважды нажать на панель контактной информации и подсоединиться ко второй линии на панели, одновременно нажимая на клавиши, что запустит или не запустит вредоносный код вовремя.

На данном этапе злоумышленник может ввести первую букву имени контакта, а затем нажать кнопку "Информация" рядом с контактом, чтобы получить данные пользователя. Телефон остается заблокированным в течение всей атаки.

AppleInsider смог повторить шаги атаки на iPhone SE, iPhone 6 Plus и iPhone 6S Plus, но iPhone 7 или 7 Plus "взломать не удалось" - из-за немного различающегося времени активизации клавиатуры. Другой канал YouTube - EverythingApplePro - утверждает, что эксплойт возможен на любом телефоне, работающем на базе iOS 8.0.

Лучший способ предотвратить атаку - отключать Siri, когда телефон заблокирован, и отдать предпочтение Touch ID & PassCode, или предотвращать физический доступ к устройству. Тестеры уже сообщили о дефекте Apple.