Azure Bot Service позволяет создавать боты в облаке

Компания Microsoft выпустила предварительную версию новой облачной службы Azure Bot Service, позволяющей переносить разработку ботов в облако. Служба построена на базе среды разработки с открытым исходным кодом Microsoft Bot Framework, которая предусматривает создание приложений для автоматического взаимодействия с пользователями через текстовые сообщения, SMS, Slack, почту Office 365 и другие сервисы. Возможности Azure Bot Service дополняются сервисом Azure Functions - это альтернатива Amazon Lambda, обеспечивающая масштабирование ботов по требованию, пишет pcweek.

Помимо Bot Framework среда разработки ботов включает Microsoft Cognitive Services. Она предусматривает готовые шаблоны. В их список, например, входит бот, помогающий заполнять формы, а также бот, использующий интеллектуальную службу понимания естественного языка (LUIS). Microsoft Cognitive Services позволяет работать непосредственно из веб-браузера, используя языки C# или Node.js, либо с привычными для себя IDE и редактором кода.

Azure Bot Service позволяет строить, подключать, внедрять и администрировать интеллектуальные боты, совместимые с такими платформами, как Skype, Microsoft Teams, Facebook Messenger и Kik. Они будут автоматически добавляться в каталог ботов компании. Azure Bot Service предлагается на бесплатной основе, если лимит серверных запросов не превышает 1 миллиона.