Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 ноября 16, 15:42
Azure Bot Service позволяет создавать боты в облаке
Microsoft
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новый Azure Bot Service позволяет строить, подключать и администрировать интеллектуальные боты, совместимые с Skype, Microsoft Teams, Facebook Messenger и Kik.

Компания Microsoft выпустила предварительную версию новой облачной службы Azure Bot Service, позволяющей переносить разработку ботов в облако. Служба построена на базе среды разработки с открытым исходным кодом Microsoft Bot Framework, которая предусматривает создание приложений для автоматического взаимодействия с пользователями через текстовые сообщения, SMS, Slack, почту Office 365 и другие сервисы. Возможности Azure Bot Service дополняются сервисом Azure Functions - это альтернатива Amazon Lambda, обеспечивающая масштабирование ботов по требованию, пишет pcweek.

Помимо Bot Framework среда разработки ботов включает Microsoft Cognitive Services. Она предусматривает готовые шаблоны. В их список, например, входит бот, помогающий заполнять формы, а также бот, использующий интеллектуальную службу понимания естественного языка (LUIS). Microsoft Cognitive Services позволяет работать непосредственно из веб-браузера, используя языки C# или Node.js, либо с привычными для себя IDE и редактором кода.

Azure Bot Service позволяет строить, подключать, внедрять и администрировать интеллектуальные боты, совместимые с такими платформами, как Skype, Microsoft Teams, Facebook Messenger и Kik. Они будут автоматически добавляться в каталог ботов компании. Azure Bot Service предлагается на бесплатной основе, если лимит серверных запросов не превышает 1 миллиона.
astera.ru
Ещё по теме:
Что задумала Microsoft купив соцсеть LinkedIn?
HyperX представила CloudX - игровую гарнитуру для Xbox One
Facebook и WhatsApp - самые безопасные мессенджеры
Акции Microsoft взлетели выше исторического максимума
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Поставки ноутбуков вырастут на 6,4% после долгого спада
noimageOracle покупает контрольный пакет акций провайдера Dyn
noimageMail.ru доверили сохранность данных госструктур
noimageВ России после Apple занялись компанией Samsung
noimageLeEco Le2 стал самым ненадежным смартфоном
Лента новостей
Загрузка...