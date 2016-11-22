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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 ноября 16, 16:16
Продажи смартофнов LeEco в России не растут
LeEco
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Компания активизировала оффлайн-продажи, однако спрос на ее устройства остается низким.

Китайская LeEco активизировала оффлайн-продажи своих смартфонов в России: устройства уже доступны в "Связном" и МТС, а на этой неделе появятся и в розничных сетях "Билайн" и "Эльдорадо". Вендор также рассчитывает на контракты и с другими федеральными ритейлерами, пишет tdaily.

До конца года LeEco собирается поставить в Россию 50 тыс. смартфонов дополнительно к уже поставленным 100 тыс. Правда, по данным Mobile Research Group, через ELKO Group (единственного дистрибьютора марки в России) было растаможено только 20 тыс. аппаратов, и это вся партия, которая вообще в ближайшее время будет распродаваться в России. Также у MRG есть цифры по продажам смартфонов LeEco в "Эльдорадо" в минувшие выходные: 87 штук в субботу и 99 в воскресенье (и это с учетом проходящей акции). Также имеется около 400 веб-заказов.

Причиной низкого спроса аналитики назвали высокие цены на смартфоны в официальной продаже по сравнению с предыдущими трансграничными поставками: изначально младшая модель Le2 продавалась в китайских онлайн-магазинах за 10 тыс. рублей, и теперь, когда в российской рознице за нее просят 15 тысяч, эта цена воспринимается завышенной.

Важность оффлайн-каналов в России понимают и другие китайские вендоры, у себя на родине продающиеся преимущественно через интернет. Приблизительное соотношение оффлайн- и онлайн-продаж, например, для Meizu на сегодняшний день составляет 70/30. Компания начинала свой выход в России с продаж преимущественно через онлайн-канал, однако позже стала доступна и розничных сетях.
astera.ru
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