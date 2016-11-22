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IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 ноября 16, 12:12
Рынок смартфонов б/у к 2020 году вырастет до 222,6 млн штук
смартфон
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Ритейлеры и операторы связи практикуют систему встречных продаж, чтобы покупать бывшие в употреблении устройства с большой скидкой.

Рынок бывших в употреблении и перенастроенных смартфонов за последние нескольких лет сильно вырос благодаря широкому выбору устройств, сдаваемых в зачет оплаты нового, и программам обратного выкупа по многочисленным каналам и системам. В США большинство крупных операторов, ритейлеров и многие интернет-магазины стали практиковать систему встречной продажи, чтобы покупать подержанные устройства с большой скидкой. За последние 3-5 лет такие программы также появились в Западной Европе и Азии. Новый прогноз IDC свидетельствует о том, что рынок подержанных смартфонов вырастет с 81,3 млн устройств в 2015 году до 222,6 млн в 2020 году, что в переводе на среднегодовой темп роста составляет 22,3%.

"Спрос на перенастроенные смартфоны в таких странах, как США, уже ограничен. Операторы мобильной связи стеснены больше всего из-за необходимости заменять устройства клиентов, которые приобрели страховые планы. Кроме того, подержанные телефоны дают клиентам дополнительную возможность, т.к. субстандартный кредит не дает им права на покупку оборудования в рассрочку. При средней отпускной цене подержанного устройства, которая, как ожидается, в 2020 году составит 136 долларов, их общая рыночная стоимость в 2020 году составит 30 млрд долларов", - сообщил Энтони Скарселла, научный руководитель программы IDC по мобильным телефонам.

Поставки подержанных смартфонов в Северной Америке за 2015 год составили 15,2 млн штук (18,7% от общемирового количества), в остальном мире - 66,1 млн (в целом 81,3 млн штук). Поставки подержанных смартфонов в Северной Америке в 2020 году, по оценкам, составят 55,2 млн штук (24,8%), в остальных странах - 167,4 (в целом 222,6 млн штук). Среднегодовой темп роста за период с 2015 по 2020 годы в Северной Америке составит 29,4%, в остальном мире - 20,4% (в целом 22,3%).
astera.ru
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