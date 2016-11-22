LeEco Le2 стал самым ненадежным смартфоном

Первое место в списке самых ненадежных смартфонов для пользователей по версии экспертов Blancco Technology Group оказался смартфон LeEco Le2 под управлением Android. Телефон получил 13% плохих оценок от общего количества, пишет planet-today.



В антиТоп3 также вошли смартфоны Xiaomi Redmi 3S и Redmi Note 3, набрав по9 % негативных отзывов от общего числа оценок. Владельцы этих смартфонов очень часто наблюдают сбои в их работе.



Четвертое место в списке занял Samsung Galaxy S7 с результатом в 5% негативных оценок, пятое - Lenovo Vibe K5 Note (4%).



В списке самых ненадежных iOS-смартфонов на первом месте оказался iPhone 6 с 13% негативных отзывов. Тройку замкнули iPhone 5s и 6s. Самым надежным оказался iPhone 4s.