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IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 ноября 16, 12:19
В России после Apple занялись компанией Samsung
Samsung Galaxy Note 7
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Ранее ведомство провело аналогичную проверку в отношении Apple.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет компанию Samsung на предмет координации цен на смартфоны, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

Тенишев сообщил, что ФАС начала проверку в отношении Samsung после получения соответствующих жалоб. "Чем закончится (проверка. - РБК), я пока не могу сказать. Я думаю, в следующем году мы как-то озвучим эту тему с Samsung", - сказал он.

Пресс-служба Samsung на момент публикации не прокомментировала информацию о проверке. Связаться с представителем ФАС не удалось.
astera.ru
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