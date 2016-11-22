В России после Apple занялись компанией Samsung

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет компанию Samsung на предмет координации цен на смартфоны, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

Тенишев сообщил, что ФАС начала проверку в отношении Samsung после получения соответствующих жалоб. "Чем закончится (проверка. - РБК), я пока не могу сказать. Я думаю, в следующем году мы как-то озвучим эту тему с Samsung", - сказал он.

Пресс-служба Samsung на момент публикации не прокомментировала информацию о проверке. Связаться с представителем ФАС не удалось.