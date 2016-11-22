Mail.ru доверили сохранность данных госструктур

Mail.ru Group до конца этого года запустит "облако для бизнеса". Холдинг предоставит компаниям и госструктурам свои датацентры для резервного копирования любой информации - от файлов до операционной системы, а также для совместной работы сотрудников с документами. Доминирующее положение на этом рынке сейчас занимает Microsoft, однако всё более часто звучащие требования к хранению данных на территории России могут помочь Mail.ru потеснить американского конкурента.

Mail.ru Group решила выйти на рынок корпоративных софтверных решений. Как рассказал "Известиям" источник, знакомый с планами компании, до конца этого года холдинг запустит новый сервис - "облако для бизнеса". У платформы будет две функции - "облако для архивов" и "облако для рабочих групп".

Первая функция дает возможность удаленного хранения резервных копий любых файлов - медиаконтента, статистических данных, рабочих архивов, системных файлов и логов. Здесь у холдинга есть несколько серьезных конкурентов - MS One Drive и Azure, принадлежащие Microsoft, и Glacier, принадлежащий Amazon.



Вторая функция облака представляет собой аналог файлового сервера внутри компании и позволяет сотрудникам хранить, обмениваться и совместно работать с файлами. Причем администратор может настроить доступ как для всех сотрудников, так и, например, для какого-то определенного отдела. Крупнейшим игроком в этом сегменте является MS OneDrive. Платформа позволяет хранить файлы в своем облаке, настраивать доступ к папкам, а также наладить совместную работу с документами, таблицами и презентациями в Office Online.

Директор департамента ИТ-аутсорсинга ALP Group Дмитрий Бессольцев считает, что у Mail.ru Group есть все шансы вытеснить Microsoft с российского рынка облачных решений, а основными потребителями станут госструктуры и госкомпании.

- Этот рынок имеет мощный потенциал; госструктурам и госкомпаниям в связи с информатизацией необходимо резервирование файлов, работа с документооборотом, за счет чего объем этого рынка будет ежегодно удваиваться, в России это может быть около 50 млрд рублей в следующем году, - комментирует Дмитрий Бессольцев. - Сейчас для холдинга важно повысить доверие со стороны госсектора к облачному хранению данных, вероятно, в ближайшее время появятся законодательные инициативы. Если холдинг будет быстро развивать это направление, даст адекватную цену, то он сможет конкурировать с Microsoft и Amazon.

Как рассказал источник, среди преимуществ компания выделит месторасположение своих датацентров на территории России, а также оплату за реально используемый объем. Это впервые, когда Mail.ru предоставит бизнесу и госструктурам свою инфраструктуру и софт, раньше единственной возможностью для бизнеса было использование почты mail.ru. Интерес холдинга к рынку облачных решений для бизнеса очевиден - по оценкам аналитического агентства iKS-Consulting, объем российского рынка облачных решений в 2015 году составил 27,6 млрд рублей, показав рост на 39,6% к предыдущему году. По прогнозам аналитического агентства Gartner, к концу этого года объем мирового рынка публичных облачных сервисов составит $113,6 млрд.

Согласно отчету Microsoft, за сентябрь–декабрь 2015 года прибыль компании от бизнеса, который они называют "интеллектуальным облаком" (включает облачную платформу Azure и серверное программное обеспечение), выросла на 7% в сравнении с предыдущим периодом - до $6,7 млрд, при этом у самого Azure прибыль выросла на 102% (цифра не раскрывается).

В пресс-службе Mail.ru Group от комментариев отказались.