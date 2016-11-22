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IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 ноября 16, 12:22
Oracle покупает контрольный пакет акций провайдера Dyn
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Сделка позволит компании расширить возможности представления облачных услуг.

Компания Oracle планирует приобрести контрольный пакет акций американского провайдера Dyn, что позволит ей расширить возможности представления облачных услуг за счет существующих технологий, которыми обладает Dynamic Network Services. Сам провайдер благодаря сделке сможет оптимизировать затраты при ведении своей деятельности, пишет vladtime.

Напомним, 21 октября Dyn пережил мощную кибератаку, вследствие чего пострадали клиенты провайдера, такие как Twitter, Netflix, Pfizer и CNBC. Атака подорвала рейтинг Dyn, что сказалось на снижении стоимости акций, чем и спешит воспользоваться Oracle.
astera.ru
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