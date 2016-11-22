Oracle покупает контрольный пакет акций провайдера Dyn

Компания Oracle планирует приобрести контрольный пакет акций американского провайдера Dyn, что позволит ей расширить возможности представления облачных услуг за счет существующих технологий, которыми обладает Dynamic Network Services. Сам провайдер благодаря сделке сможет оптимизировать затраты при ведении своей деятельности, пишет vladtime.

Напомним, 21 октября Dyn пережил мощную кибератаку, вследствие чего пострадали клиенты провайдера, такие как Twitter, Netflix, Pfizer и CNBC. Атака подорвала рейтинг Dyn, что сказалось на снижении стоимости акций, чем и спешит воспользоваться Oracle.