Поставки ноутбуков вырастут на 6,4% после долгого спада

В 4 квартале мировые поставки ноутбуков достигнут 41,65 млн штук, что на 6,4% выше за квартал. Росту будет способствовать повышенный предпраздничный спрос, а также запуск массового производства четвертого поколения Apple MacBook Pro, пишет Digitimes. Хотя отгрузки Chromebook и устройств китайских компаний в 4 квартале будут слабыми, это окажет лишь незначительное влияние на общие поставки. Кстати, 4 квартал будет первым, отметившим рост, после восьми кварталов спада.

HP в 4 квартале останется крупнейшим продавцом ноутбуков, и ее разрыв с Lenovo будет продолжать расширяться. Dell сместила часть своих ресурсов на сектор потребительских ноутбуков, что позволит компании добиться роста в квартале, несмотря на ослабление спроса в бизнес-сегменте. Новые ноутбуки от Apple уже отмечены некоторыми негативными отзывами о дизайне и цене, однако значительно модернизированное оборудование и новый дизайн Touch Bar должны простимулировать многих пользователей заменить свои старые системы Apple. Нарастив отгрузки, Apple в 4 квартале может стать четвертым по величине производителем в мире.

Комбинированные поставки базирующихся в США поставщиков верхнего уровня - HP, Dell и Apple - составят более 50% мировых поставок.

ASUS станет пятым крупнейшим мировым поставщиком ноутбуков, и ее разрыв с шестой по величине Acer будет расширяться, так как последняя уменьшила свои поставки, чтобы сохранить высокую валовую прибыль.

Что касается тайваньских ODM-производителей, Quanta Computer в 4 квартале достанутся крупные заказы от Apple, но спад заказов от других клиентов ограничили рост компании. Рост Compal Electronics будет на уровне общего объема поставок. Pegatron Technology, крупнейший производственный партнер ASUS, добьется лучших результатов среди ODM-производителей в 4 квартале.