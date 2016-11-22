Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 ноября 16, 18:10
Поставки ноутбуков вырастут на 6,4% после долгого спада
ноутбук,Xiaomi Mi Notebook Air
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В 4 квартале их отгрузки достигнут 41,65 млн штук.

В 4 квартале мировые поставки ноутбуков достигнут 41,65 млн штук, что на 6,4% выше за квартал. Росту будет способствовать повышенный предпраздничный спрос, а также запуск массового производства четвертого поколения Apple MacBook Pro, пишет Digitimes. Хотя отгрузки Chromebook и устройств китайских компаний в 4 квартале будут слабыми, это окажет лишь незначительное влияние на общие поставки. Кстати, 4 квартал будет первым, отметившим рост, после восьми кварталов спада.

HP в 4 квартале останется крупнейшим продавцом ноутбуков, и ее разрыв с Lenovo будет продолжать расширяться. Dell сместила часть своих ресурсов на сектор потребительских ноутбуков, что позволит компании добиться роста в квартале, несмотря на ослабление спроса в бизнес-сегменте. Новые ноутбуки от Apple уже отмечены некоторыми негативными отзывами о дизайне и цене, однако значительно модернизированное оборудование и новый дизайн Touch Bar должны простимулировать многих пользователей заменить свои старые системы Apple. Нарастив отгрузки, Apple в 4 квартале может стать четвертым по величине производителем в мире.

Комбинированные поставки базирующихся в США поставщиков верхнего уровня - HP, Dell и Apple - составят более 50% мировых поставок.

ASUS станет пятым крупнейшим мировым поставщиком ноутбуков, и ее разрыв с шестой по величине Acer будет расширяться, так как последняя уменьшила свои поставки, чтобы сохранить высокую валовую прибыль.

Что касается тайваньских ODM-производителей, Quanta Computer в 4 квартале достанутся крупные заказы от Apple, но спад заказов от других клиентов ограничили рост компании. Рост Compal Electronics будет на уровне общего объема поставок. Pegatron Technology, крупнейший производственный партнер ASUS, добьется лучших результатов среди ODM-производителей в 4 квартале.
astera.ru
Ещё по теме:
HP лидирует на рынке ноутбуков в 3 квартале
В начале 2017-го Huawei запустит новые MateBook
Сегодня Apple представит новые MacBook
Apple представила новый MacBook с сенсорной панелью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Oracle покупает контрольный пакет акций провайдера Dyn
noimageMail.ru доверили сохранность данных госструктур
noimageВ России после Apple занялись компанией Samsung
noimageLeEco Le2 стал самым ненадежным смартфоном
noimageРынок смартфонов б/у к 2020 году вырастет до 222,6 млн штук
Лента новостей
Загрузка...