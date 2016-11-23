25 лучших изобретений 2016 года назвал журнал Time (ФОТО)

Журнал Time составил рейтинг из 25 изобретений 2016 года, которые "позволяют сделать мир лучше, умнее и немного веселее".

Список изобретений был опубликован на сайте издания.

В список попали, в том числе, левитирующая лампочка, самозавязывающиеся кроссовки, солнечная крыша от компании Tesla и PlayStation VR. Кроме того, в рейтинг также попала новая коллекция кукол Барби, которые похожи на настоящих женщин.

На первых десяти позициях рейтинга расположились:









Левитирующая лампочка Flyte









Складной велошлем Morpher









Крыша-солнечная батарея Solar Roof (создатель – Tesla)









Самошнурующиеся кроссовки Nike Hyperadapt 1.0









Футбольные поля неправильной формы от AP Thailand, которые создаются на пустых клочках земли в Бангкоке









PlayStation VR









Курительные таблетки Hmbldt Vape Pens, использующие медицинскую марихуану









Будильник Hello Sense, который измеряет температуру, влажность, освещенность и качество воздуха в комнате и следит за циклами сна









Ферические шины Eagle 360 от Goodyear, которые вращаются во всех направлениях









«Умная» зубная щетка Quip, напоминающая о необходимости сменить положение во время чистки зубов









В список также попали: «умная» посуда Eatwell Assistive Tableware, быстро перестраиваемое убежище от IKEA, фен Dyson Supersonic, необычная картошка, дрон DJI Mavic Pro, термометр Arc InstaTemp (не требует касания к пользователю), устройство для отслеживания диабета Minimed 670g, китайская космическая станция Tiangong-2, игровой протез IKO, Chevrolet Bolt, детский смарт-браслет UNICEF Kid Power Band, Amazon Echo, персональный очиститель воздуха Wynd.





В рейтинг попали даже аналоги Barbie – Mattel Barbie Dolls, схожие внешне с реальными людьми.











