25 лучших изобретений 2016 года назвал журнал Time (ФОТО)

Журнал Time составил рейтинг из 25 изобретений 2016 года, которые "позволяют сделать мир лучше, умнее и немного веселее".
Список изобретений был опубликован на сайте издания.
В список попали, в том числе, левитирующая лампочка, самозавязывающиеся кроссовки, солнечная крыша от компании Tesla и PlayStation VR. Кроме того, в рейтинг также попала новая коллекция кукол Барби, которые похожи на настоящих женщин.
На первых десяти позициях рейтинга расположились:
Левитирующая лампочка Flyte
Складной велошлем Morpher
Крыша-солнечная батарея Solar Roof (создатель – Tesla)
Самошнурующиеся кроссовки Nike Hyperadapt 1.0
Футбольные поля неправильной формы от AP Thailand, которые создаются на пустых клочках земли в Бангкоке
PlayStation VR
Курительные таблетки Hmbldt Vape Pens, использующие медицинскую марихуану
Будильник Hello Sense, который измеряет температуру, влажность, освещенность и качество воздуха в комнате и следит за циклами сна
Ферические шины Eagle 360 от Goodyear, которые вращаются во всех направлениях
«Умная» зубная щетка Quip, напоминающая о необходимости сменить положение во время чистки зубов
В список также попали: «умная» посуда Eatwell Assistive Tableware, быстро перестраиваемое убежище от IKEA, фен Dyson Supersonic, необычная картошка, дрон DJI Mavic Pro, термометр Arc InstaTemp (не требует касания к пользователю), устройство для отслеживания диабета Minimed 670g, китайская космическая станция Tiangong-2, игровой протез IKO, Chevrolet Bolt, детский смарт-браслет UNICEF Kid Power Band, Amazon Echo, персональный очиститель воздуха Wynd.
В рейтинг попали даже аналоги Barbie – Mattel Barbie Dolls, схожие внешне с реальными людьми.