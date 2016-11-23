Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 ноября 16, 21:38
25 лучших изобретений 2016 года назвал журнал Time (ФОТО)
изобретений 2016 года
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В список попали левитирующая лампочка и новая коллекция кукол Барби.
Журнал Time составил рейтинг из 25 изобретений 2016 года, которые "позволяют сделать мир лучше, умнее и немного веселее". 

Список изобретений был опубликован на сайте издания.  

В список попали, в том числе, левитирующая лампочка, самозавязывающиеся кроссовки, солнечная крыша от компании Tesla и PlayStation VR. Кроме того, в рейтинг также попала новая коллекция кукол Барби, которые похожи на настоящих женщин. 
 
На первых десяти позициях рейтинга расположились:


Левитирующая лампочка Flyte


Складной велошлем Morpher


Крыша-солнечная батарея Solar Roof (создатель – Tesla)


Самошнурующиеся кроссовки Nike Hyperadapt 1.0


Футбольные поля неправильной формы от AP Thailand, которые создаются на пустых клочках земли в Бангкоке


PlayStation VR


Курительные таблетки Hmbldt Vape Pens, использующие медицинскую марихуану


Будильник Hello Sense, который измеряет температуру, влажность, освещенность и качество воздуха в комнате и следит за циклами сна


Ферические шины Eagle 360 от Goodyear, которые вращаются во всех направлениях


«Умная» зубная щетка Quip, напоминающая о необходимости сменить положение во время чистки зубов


В список также попали: «умная» посуда Eatwell Assistive Tableware, быстро перестраиваемое убежище от IKEA, фен Dyson Supersonic, необычная картошка, дрон DJI Mavic Pro, термометр Arc InstaTemp (не требует касания к пользователю), устройство для отслеживания диабета Minimed 670g, китайская космическая станция Tiangong-2, игровой протез IKO, Chevrolet Bolt, детский смарт-браслет UNICEF Kid Power Band, Amazon Echo, персональный очиститель воздуха Wynd.

В рейтинг попали даже аналоги Barbie – Mattel Barbie Dolls, схожие внешне с реальными людьми.



Источник: zn.ua
Ещё по теме:
Россия не увидит PlayStation Vita из-за решения суда
Японцы создали робота похожего на девушку
Суд поставил точку в длительном споре Samsung и Apple
Новая ткань будет заряжать мобильный телефон
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Поставки ноутбуков вырастут на 6,4% после долгого спада
noimageOracle покупает контрольный пакет акций провайдера Dyn
noimageMail.ru доверили сохранность данных госструктур
noimageВ России после Apple занялись компанией Samsung
noimageLeEco Le2 стал самым ненадежным смартфоном
Лента новостей
Загрузка...